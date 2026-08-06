까사미아, 천장까지 활용 '뉴 뮤제오' 적층장 선보여

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까사미아가 붙박이장 상부 공간을 활용한 '뉴 뮤제오' 적층장을 출시했다고 6일 밝혔다. 적층장은 붙박이장 본체 위에 추가로 설치하는 수납장이다.

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신세계까사에 따르면 뉴 뮤제오의 적층장은 최근 주거 공간의 층고가 높아지는 추세에 맞춰 기존에 활용하기 어려웠던 상부 공간까지 수납 공간으로 활용할 수 있도록 설계된 게 특징이다. 주거 공간의 천장 높이에 맞춰 적층장 높이를 선택할 수 있다.

디자인은 기존 뉴 뮤제오 제품과 통일감을 유지했다. '하이디(HEIDI)', '메이(MAY)' 등 인기 도어 디자인을 동일하게 적용해 붙박이장과 자연스럽게 이어지는 일체형 디자인을 구현했다.뉴 뮤제오 적층장은 까사미아의 맞춤형 빌트인 드레스룸 서비스와 연계해 공간 특성에 맞춘 시공이 가능하다. 까사미아는 적층장 외에도 본체 높이 선택 옵션을 확대해 다양한 주거 환경에 맞는 수납 방안을 제공할 계획이다.

신세계까사 관계자는 "최근 높은 층고의 주거 공간이 늘면서 상부 공간까지 효율적으로 활용하려는 소비자 수요가 커지고 있다"며 "공간 활용성과 디자인 완성도를 갖춘 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com