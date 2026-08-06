고물가 시대, '부분 리모델링' 인테리어 시장 새 트렌드로 부상

제공= KCC글라스 홈씨씨

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공사비와 인건비 상승으로 전면 리모델링에 대한 부담이 커지면서 집 전체를 새로 고치는 대신 필요한 공간만 선택해 개선하는 '부분 리모델링'이 인테리어 시장의 새로운 소비 트렌드로 자리 잡고 있다.

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KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 최근 공식 인스타그램 이벤트를 통해 자재 및 시공 상품 관련 유튜브 콘텐츠 선호도를 조사한 결과, 부분 시공 상품인 '홈씨씨 공간 패키지'가 높은 관심을 받은 것으로 나타났다.

조사에는 총 770명이 참여했으며, '홈씨씨 공간 패키지'는 498명(64.7%)의 선택을 받아 고단열 창호 '홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈'와 하이엔드 바닥재 '포레스톤'을 제치고 가장 높은 선호도를 기록했다.

업계는 비용 부담은 줄이면서도 주거 공간의 변화를 체감할 수 있는 부분 리모델링에 대한 소비자 수요가 반영된 결과로 보고 있다.

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'홈씨씨 공간 패키지'는 주방, 욕실, 현관, 거실, 침실 등 5개 핵심 공간 가운데 원하는 공간만 선택해 시공할 수 있는 상품이다.

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KCC글라스의 프리미엄 건축자재를 기반으로 공간별 맞춤 설계를 제공해 신축 아파트 수준의 인테리어를 구현할 수 있도록 한 것이 특징이다.

특히 욕실 패키지는 시공 기간이 짧고 소음과 분진을 줄인 패널 공법을 적용할 수 있어 거주 중에도 비교적 부담 없이 공사를 진행할 수 있도록 설계됐다.

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또한 전문가가 자재와 디자인을 미리 큐레이션해 소비자의 선택 부담을 줄인 점도 경쟁력으로 꼽힌다.

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부분 리모델링 시장을 둘러싼 경쟁도 치열해지고 있다.

한샘은 공간별 스타일을 제안하는 '스타일에디션'을 운영 중이며, LX하우시스는 욕실 및 주방 패키지인 '셀렉션'과 '제니스9'를 앞세워 시장 공략에 나서고 있고, 오늘의집도 자회사 '오늘의집 시공'을 통해 부분 시공 서비스를 확대하며 경쟁에 합류했다.

KCC글라스 관계자는 "공사비 부담이 커질수록 집 전체를 바꾸기보다 필요한 공간부터 효율적으로 개선하려는 소비자가 늘고 있다"며 "앞으로도 검증된 프리미엄 자재와 시공 노하우를 바탕으로 고객의 예산과 라이프스타일에 맞는 다양한 공간별 리모델링 상품을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.