투어민, 몰디브 리조트 '마푸시바루' 서머 페스티벌 진행

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투어민이 여름 휴가철을 맞아 '마푸시바루' 리조트 예약 고객을 대상으로 '서머 페스티벌'을 진행한다.

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6일 투어민에 따르면 서머 페스티벌은 공식 네이버 카페 '민씨아저씨' 단독 이벤트로, 숙박 기간이 아닌 예약 기간을 기준으로 적용되는 한정 프로모션이다. 마푸시바루는 허니문 여행객이 선호하는 몰디브 대표 리조트 중 하나다. 아웃리거 브랜드에 포함된 스몰 럭셔리 아일랜드 리조트로, 약 350m 규모의 섬에 자연환경과 조화를 이룬 시설을 갖추고 있다. 고래상어 서식지로 알려진 아톨에 위치해 해양 체험과 휴양을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 마푸시바루는 총 81개의 객식을 보유하고 있으며, 객실은 비치빌라부터 선셋 오션 워터 풀빌라까지 다양하다. 모든 객실은 넓은 공간과 모던한 인테리어를 적용해 프라이빗한 휴식 공간에 초점을 맞췄다.

오버워터 풀빌라의 경우 약 46평 규모의 공간과 대형 풀장을 중심으로 바다 위 독립된 공간에서 여유로운 휴양을 즐길 수 있도록 설계됐다. 잔잔한 라군과 민트빛 바다가 어우러진 풍경도 장점으로 꼽힌다. 마푸시바루는 최근 트립어드바이저 '트래블러스 초이스 2025'를 수상하며 몰디브 대표 스몰 럭셔리 리조트로서의 경쟁력을 인정받은 곳이란 게 투어민의 설명이다.

투어민 관계자는 "마푸시바루는 아담한 규모와 프라이빗한 휴양 환경으로 허니문 고객들에게 꾸준히 선택받는 리조트"라며 "서머 페스티벌을 통해 보다 합리적인 조건으로 몰디브 여행을 준비할 수 있을 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com