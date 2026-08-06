CJ제일제당, AI로 K-푸드 상품화 박차…'Food AI 360' 미국 도입

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CJ제일제당이 인공지능(AI)을 활용해 식품 트렌드 분석부터 제품 기획·개발까지 전 과정을 지원하는 플랫폼을 글로벌 시장으로 확대한다.

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CJ제일제당은 AI 기반 마케팅 인텔리전스 플랫폼 'Food AI 360'을 미국에 도입했다고 6일 밝혔다. 지난해 6월 국내 사업부에 처음 적용한 이후 두 번째 적용 국가다.

CJ제일제당에 따르면 'Food AI 360'은 실시간 트렌드 분석, 상품 콘셉트 기획, 소비자 반응 예측, 출시 후 모니터링 등 식품 개발 전 과정을 하나의 플랫폼으로 통합한 시스템이다. 기존 시장 흐름 분석을 넘어 소비자 관심 변화와 트렌드를 선제적으로 파악해 신제품 개발에 활용할 수 있다.

Food AI 360은 CJ제일제당 식품마케팅실과 AX/DX 담당 조직이 공동 개발했다. AI가 시장과 소비자 반응 데이터를 분석해 새로운 제품 아이디어를 제안하고, 예상 소비자 반응과 제품 강점·보완점을 검토할 수 있도록 지원한다.

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CJ제일제당은 'Food AI 360'을 활용해 개발한 제품도 선보이고 있다. 지난 6월 출시한 '말차 햇반'은 지난해부터 이어진 말차 트렌드와 헬스·웰니스 소비 흐름을 반영해 개발됐다. 출시 반년 만에 판매량 140만 개를 돌파한 '비비고 연어 스테이크' 역시 AI 분석을 기반으로 기획됐다. 단백질 섭취 수요 확대와 수산 단백질 선호 변화, 기존 밥반찬 중심 소비에서 식단 관리용 제품으로 이동하는 흐름을 반영했다.

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CJ제일제당은 미국 도입을 시작으로 일본, 유럽 등 주요 해외 시장에도 'Food AI 360'을 순차 적용해 글로벌 K-푸드 경쟁력을 강화할 방침이다.

CJ제일제당 관계자는 "Food AI 360은 트렌드 발굴부터 소비자 평가, 상품화까지 전 과정을 AI로 연결하는 플랫폼"이라며 "소비자 니즈를 빠르게 제품으로 구현해 글로벌 시장에서 K-푸드 성장을 가속화하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com