세라젬, KLPGA 제주 삼다수 마스터스 후원...하반기 골프 마케팅 강화

제공=세라젬

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세라젬이 6일부터 9일까지 제주 테디밸리골프앤리조트에서 열리는 KLPGA 투어 '제13회 제주 삼다수 마스터스' 대회 공식 후원을 시작으로 하반기 골프 대회 후원을 강화한다.

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KLPGA 공식 스폰서인 세라젬은 2026년 상반기에 'KLPGA 리쥬란 챔피언십'을 비롯해 총 5개 대회를 후원했으며, KPGA 공식 후원사로도 'DB손해보험 프로미 오픈'을 포함한 투어 7개 대회와 챔피언스 투어 2개 대회 등 총 9개 대회를 후원했다.

이번 제주 삼다수 마스터스에서는 홀인원 부상으로 척추 관리 의료기기 '마스터 V9'을, 갤러리 경품으로 안마의자 '파우제 M8 Fit'을 제공한다.

'마스터 V9'은 28년간 축적된 의료기기 기술과 헬스케어 노하우를 바탕으로 개발된 척추 관리 의료기기로, 인체 스캔을 통해 사용자 체형에 맞춘 온열 마사지를 제공한다.

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특히 골프 활동에 특화된 '스포츠 골프 모드'를 탑재해 운동 후 피로가 쌓이기 쉬운 등과 허리, 골반 부위를 집중 관리할 수 있도록 설계됐다.

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'파우제 M8 Fit'은 교체형 사이드 커버를 적용해 색상과 패턴, 소재를 조합한 총 12가지 스타일을 연출할 수 있는 것이 특징이다.

여기에 특허받은 직가열 온열 기술과 척추 스캐닝 기술을 적용해 사용자 체형에 맞춘 마사지와 빠른 온열 기능으로 회복과 휴식을 지원한다.

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세라젬은 오는 13일부터 경기도 포천 몽베르컨트리클럽에서 열리는 KLPGA 투어 '메디힐 한국일보 챔피언십'도 공식 후원한다.

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우승자에게는 '마스터 V9'을, 홀인원 기록자에게는 '파우제 M8 Fit'을 제공하며, VIP 라운지와 선수와 가족 라운지에 헬스케어 기기를 설치해 선수들의 휴식과 컨디션 관리를 지원할 예정이다.

이어 20일부터 개최되는 KLPGA 메이저 대회 'BC카드 한경 제48회 KLPGA 챔피언십'에도 공식 후원사로 참여할 예정이다.

세라젬 관계자는 "골프대회 후원을 통해 선수들의 도전과 열정을 응원하고 체력 관리와 회복을 지원하고자 한다"며 "앞으로도 스포츠 기관과의 협업과 골프대회 후원 등 다양한 활동을 통해 건강한 라이프스타일 확산과 스포츠 발전에 기여하겠다"고 말했다.