지속되는 폭염에 건강 관리 관심 ↑…제약·건기식업계 등 다양한 여름나기 프로모션 진행

덥고 습한 날씨로 인해 다른 계절보다 높은 면역력이 요구되는 여름철을 맞아 여름나기에 도움이 되는 보충제 수요가 늘고 있다.

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특히 올해는 연일 이어지는 폭염으로 온열질환자가 속출하면서, 건강 관리에 대한 관심이 어느 때보다 높다.

이에 따라 제약·건강기능식품·유통업계에서도 다양한 여름철 프로모션을 진행 중이다.

◇'시원하게 혜택챙겼썸머' 프로모션. 사진제공=종근당건강

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종근당건강은 자사몰 종근당건강몰에서 '시원하게 혜택챙겼썸머' 프로모션을 진행 중이다.

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8월 7일 오전 10시까지 진행되는 이번 프로모션에서는 종근당건강 스테디셀러 락토핏골드와 신제품 산양유 단백질을 특별한 혜택으로 만나볼 수 있다. 모든 고객들에게 ▲락토핏 골드 7통 ▲산양유 단백질 14포 2박스를 대상으로 10% 할인 쿠폰을 지급한다. 또한 프로모션 기간 동안 구매할 경우 제품별 사은품도 추가로 받아볼 수 있다. 락토핏 골드 7통 구매시 동일 제품 30포를 증정하며 산양유 단백질 14포 2박스 구매시 그리너리 보틀을 제공한다. 신규 회원 가입시 1만원 쿠폰을, 락토핏 골드 구매시 화장품 키트를 증정하는 프로모션도 함께 진행한다.

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종근당건강몰 관계자는 "건강관리에 각별한 주의가 필요해지는 여름을 맞아 고객들의 건강한 여름나기를 위해 이번 프로모션을 준비했다"라며 "앞으로도 고객들이 합리적인 가격으로 개인의 라이프스타일에 따른 맞춤형 건강기능식품을 섭취할 수 있도록 다양한 프로모션을 선보일 방침이다"라고 전했다.

◇'88데이' 흑마늘·흑염소 프로모션. 사진제공=천호엔케어

천호엔케어는 8월 8일 '88데이'를 맞아 오는 11일까지 특가 프로모션을 진행한다.

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'88데이'는 '팔팔하게 건강하자'는 의미를 담아 천호엔케어가 2005년부터 22년째 진행하고 있는 연중 행사로, 이번 프로모션에서는 '흑염소진액 프리미엄', '흑마늘 프리미엄'을 비롯한 흑염소·흑마늘 제품 22종을 특가에 선보인다. 아울러 행사 기간 동안 10만원 이상 구매하면 자동으로 경품 추첨 이벤트에 응모되는데, 추첨을 통해 당첨된 155명에게는 LG스탠바이미, 호텔 식사권, 고급 파우치 등의 경품을 증정한다. 또한 천호몰 회원은 매일 룰렛 이벤트에 참여해, 천호몰 적립금, '퓨어 유기농레몬즙', '크리스피롤' 등 다양한 선물을 꽝 없이 100% 받을 수 있다.

◇11번가 슈팅배송. 이미지=11번가

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11번가 '슈팅배송'은 오는 14일 '말복'을 앞두고 여름철 건강관리에 필요한 건강식품들을 할인가에 선보인다.

우선 고물가 속 2~3만원대의 가성비가 돋보이는 대용량 '홍삼' 제품들을 비롯, 간편하게 섭취할 수 있는 '건강즙'도 폭넓게 구성돼 있다. 여기에 '센트룸 멀티비타민', '순수식품 알티지 오메가3', '세노비스 마그네슘', 'GNM 비타민B', '네추럴라이즈 키즈 비타민', '종근당건강 락토핏' 등 종류별 영양제와 유산균 제품들도 빠르게 만나볼 수 있다.

11번가 최동수 풀필먼트유닛장은 "연일 이어지는 무더위 속 건강관리에 대한 관심이 더욱 높아지는 말복을 맞아, 빠르게 받아볼 수 있는 인기 건강식품들을 다양하게 준비했다"며 "슈팅배송의 신속하고 편리한 배송 서비스를 통해 더욱 만족도 높은 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com