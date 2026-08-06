소년체전 현장 '배민응원도시락' 캠페인 영상, 공개 13일 만에 500만 뷰 돌파

◇'배민응원도시락' 캠페인 영상. 사진제공=배달의민족

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배달의민족(이하 배민) 운영사 (주)우아한형제들의 '배민도시락'의 캠페인 영상이 수백만 회의 조회수를 기록하고 있다.

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지난 5월 제55회 전국소년체육대회가 열린 부산 현장에서 '배민응원도시락'이라는 이름으로 전개한 캠페인은 스포츠 꿈나무의 땀과 노력을 응원한다는 콘셉트로 구성됐다. 배민은 엄격한 훈련과 체중 관리로 좋아하는 음식을 평소 마음껏 먹기 어려웠던 청소년 선수들을 위해 태권도, 하키, 씨름, 양궁 경기가 열린 경기장 인근에 푸드트럭을 배치하고, 치킨, 피자, 떡볶이, 빙수 등을 제공했다.

이 현장을 담은 '달려온 너에게 맛있는 응원을 by.배민응원도시락' 영상은 유튜브 공개 후 13일 만에 조회수 500만 회를 넘겼다.

배민은 지난해 5월에도 어린이날을 맞아 '처음 맛난 날 by.배민방학도시락' 캠페인을 진행했는데, 해당 영상은 누적 조회수 약 887만 회를 기록했고, 대한민국광고대상, 올해의 광고상에서 연이어 수상한 바 있다.

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한편 급식이 없는 방학 기간 돌봄 공백과 결식 우려가 있는 아이들에게 학교 선생님을 통해 도시락과 배민식사권을 전달하고 안부를 살피는 배민방학도시락은 2020년 팬데믹 시기부터 지금까지 누적 7483명의 아동에게 약 18만 끼니의 식사를 지원했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com