"농약 노출, 치명적 루게릭병 위험 최대 71% 증가" 경고

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 농약에 직업적으로 자주 노출되는 사람은 치명적인 신경퇴행성 질환인 루게릭병(근위축성 측삭경화증·ALS)에 걸릴 위험이 최대 71% 높다는 연구 결과가 나왔다.

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캐나다 라발대학교 연구진은 농약에 직업적으로 노출된 사람은 그렇지 않은 사람보다 ALS 발병 위험이 61~71% 높다는 연구 결과를 국제 학술지 '산업 및 환경 의학(Occupational & Environmental Medicine)'에 게재했다.

ALS는 뇌와 척수에서 근육으로 신호를 전달하는 운동신경세포가 점차 파괴되는 희귀 신경퇴행성 질환이다. 병이 진행되면 팔다리 근력 저하를 시작으로 말하기와 삼키기, 호흡 기능까지 잃게 되며 환자의 약 80%는 진단 후 5년 이내 사망하는 것으로 알려져 있다.

연구진은 1990년부터 2025년까지 전 세계에서 발표된 ALS 관련 연구를 종합 분석한 결과, 농약에 직업적으로 노출된 사람들의 발병 위험이 유의하게 높았다고 밝혔다. 특히 농약 노출 강도가 높을수록 ALS 위험도 함께 증가하는 경향이 확인됐다.

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성별에 따른 차이도 나타났다. 남성의 경우 직업상 농약에 노출됐을 때 ALS 발생 위험이 비노출군보다 약 2배 높았지만, 여성에서는 통계적으로 뚜렷한 연관성이 확인되지 않았다.

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연구진은 여러 종류의 농약 가운데 제초제와 살충제가 특히 높은 위험성과 관련이 있는 것으로 분석했다.

대표적인 제초제인 글리포세이트는 세계적으로 가장 널리 사용되는 제초 성분으로, 일부 연구에서는 신경세포 간 신호 전달을 방해하고 뇌와 척수의 염증을 유발해 운동신경세포 손상을 촉진할 가능성이 제기돼 왔다. 또 다른 제초제인 아트라진 역시 파킨슨병 등 다른 신경퇴행성 질환과의 연관성이 보고된 바 있다. 다만 개별 농약 성분과 ALS의 직접적인 인과관계는 추가 연구가 필요하다고 연구진은 설명했다.

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이번 연구에서 말하는 농약 노출은 일반 소비자가 식품을 통해 접하는 수준이 아니라 농약을 직접 혼합하거나 살포하는 작업 환경에서 피부나 호흡기를 통해 반복적으로 노출되는 경우를 의미한다.

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특히 농작물 재배·수확 작업자, 농약 혼합 및 살포 작업자, 온실 근로자, 농산물 선별·포장 종사자 등은 농약 잔류물이나 공기 중에 퍼진 농약 입자에 반복적으로 노출될 가능성이 높다.

연구진은 농약 노출이 ALS뿐 아니라 혈액질환, 호흡기 질환, 내분비계 이상, 신경계 손상, 불임, 일부 암의 위험 증가와도 관련이 있다는 기존 연구 결과들이 보고되고 있다며, 작업 현장에서 보호장비를 철저히 착용하고 노출을 최소화하기 위한 관리가 필요하다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com