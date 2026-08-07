서울대치과병원 "스타벅스코리아, 취약계층 장애인 치과 치료비 지원"

[스포츠조선 장종호 기자] 서울대치과병원(병원장 김성균)은 5일 스타벅스 코리아(대표이사 신동우)와 함께 취약계층 장애인의 구강건강 증진을 위한 치과 치료비 지원 기금 전달식을 진행했다.

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이번에 전달된 기금은 스타벅스 '커뮤니티 스토어 3호점'인 서울대치과병원점의 매장 수익금 일부로 조성됐다.

서울대치과병원점은 2021년 개점 이래 장애인 구강건강 안전망 구축을 위한 지원 사업을 꾸준히 이어오며, 누적 6억원의 치과 치료 기금을 조성해 현재까지 장애인 환자 227명에게 치과 치료와 수술비를 지원했다.

이번 기금 역시 희귀난치성 질환 및 중증 장애로 인해 전신마취와 치과적 수술이 필수적인 장애인 환자들의 치료 및 수술비로 사용될 예정이다.

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여인성 서울대치과병원 부설 장애인치과병원장은 "스타벅스와 함께 추진하고 있는 구강건강 안전망 사업이 많은 장애인 환자들에게 실질적인 도움이 되고 있다"며, "앞으로도 양 기관이 긴밀히 협력해 장애인의 의료 접근성을 높이고 건강한 삶을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com