중년층 '3가지' 피했더니…치매 없이 13년 더 살았다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중년에 고혈압과 제2형 당뇨병, 흡연 등 3가지를 피하면 향후 최대 13년 동안 치매 없는 건강한 삶을 누릴 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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미국과 중국 공동 연구진은 중년기에 해당 질환을 예방하거나 관리할 경우 치매 위험을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과를 미국신경학회(AAN) 공식 학술지 'Neurology'에 게재했다.

연구진은 미국에 거주하는 평균 연령 55세의 치매가 없는 성인 1만 2409명을 대상으로 고혈압, 제2형 당뇨병, 흡연 여부를 조사한 뒤 평균 26년간 추적 관찰했다.

분석 결과 세 가지 위험요인이 모두 없는 사람은 치매 없이 평균 30.1년을 더 생활한 것으로 나타났다.

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반면 위험요인이 1개인 경우 치매 없는 기간은 평균 26.3년으로 줄었고, 2개인 경우에는 21년, 세 가지 위험요인을 모두 가진 사람은 17년 수준에 그쳤다.

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즉 고혈압과 당뇨병, 흡연을 모두 피할 경우 치매 없이 건강하게 지내는 기간이 최대 13년 더 길어질 수 있는 것으로 분석됐다.

연구진은 "중년기에 이러한 위험요인을 적극적으로 예방하는 것이 10년 이상 뇌 건강을 유지하는 중요한 전략이 될 수 있음을 보여준다"고 말했다.

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이번 연구에서는 성별과 인종에 따른 차이도 확인됐다.

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여성은 같은 위험요인을 가지고 있더라도 남성보다 치매 없이 생활하는 기간이 더 길었으며, 백인은 흑인보다 치매 없는 생존 기간이 상대적으로 긴 것으로 나타났다.

전문가들은 이번 연구가 단순히 치매 발생 위험만 분석한 것이 아니라 실제로 '치매 없이 얼마나 오래 살 수 있는지'를 제시했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

다만 연구진은 이번 결과가 치매를 완전히 예방할 수 있다는 의미는 아니라고 강조했다. 치매는 유전적 요인과 노화, 생활습관 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 질환이기 때문이다.

그럼에도 전문가들은 중년기부터 혈압과 혈당을 적절히 관리하고 금연을 실천하는 것이 심혈관질환은 물론 인지기능 저하와 치매 위험을 줄이는 가장 현실적이고 효과적인 예방 전략 가운데 하나라고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com