야구 관전 중 날아온 방망이에 맞은 여성 140억원 소송

경기 관전 중 날아든 방망이에 머리를 맞은 스테파니 둘룩. 사진출처=YES Network, 뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국프로야구(MLB) 경기 도중 관중석으로 날아든 방망이에 머리를 맞은 여성이 구단 등을 상대로 140억원이 넘는 손해배상 소송을 제기했다. 뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 6월 2일(현지시각) 양키스타디움에서 열린 뉴욕 양키스와 클리블랜드 가디언스의 경기를 관전하던 스테파니 둘룩(37)은 갑자기 날아든 배트에 머리를 맞았다.

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당시 그녀는 홈플레이트 바로 뒤 시즌권 좌석에서 경기를 보고 있었다. 이 좌석은 구단이 가장 높은 가격에 판매하는 프리미엄 구역 중 하나로, 파울 타구와 방망이 사고를 막기 위해 보호망이 설치된 곳이다.

하지만 5회초 클리블랜드 내야수 호세 라미레즈가 타격하는 과정에서 방망이를 놓치면서 방망이가 그대로 관중석으로 날아들었고, 보호망을 넘어 여성의 머리를 강하게 가격했다.

그녀는 방망이의 충격으로 바닥에 쓰러졌으며, 외상성 뇌손상(TBI), 뇌진탕, 심한 광과민증(빛에 유독 민감한 상태), 목과 손의 영구적인 손상 등을 입었다고 주장했다. 또한 사고 이후 현재까지 정상적인 업무 수행이 불가능한 상태라고 밝혔다. 이에 그녀는 구단 등을 상대로 1000만 달러(약 142억원)의 손해배상 소송을 제기했다.

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당시 경기를 중계하던 진행자들도 "방망이가 보호망을 넘어 관중석으로 향했다"고 전했다.

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둘룩 측은 사고 원인을 보호망의 구조적 결함으로 지목했다.

변호인단은 "사고가 발생한 구역의 보호망 높이가 양옆 구역보다 낮았다"면서 "이 때문에 빠르게 날아온 방망이를 막지 못했다"고 주장했다.

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또한 "법적으로 가장 강력한 보호시설이 요구되는 홈플레이트 뒤 좌석에서 적절한 보호망이 설치되지 않은 것은 구단 측의 안전관리 책임"이라고 지적했다.

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이와 관련 뉴욕 양키스 측은 별도 입장을 아직 내놓지 않았다고 뉴욕포스트는 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com