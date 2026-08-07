새온, 목원대서 ‘자율주행자동차 AI 미션 챌린지’ 성료

제공=새온

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자율주행 및 인공지능 기술 전문기업 새온은 지난 1일부터 2일까지 목원대학교에서 열린 '2026 AI로봇 그랜드 챌린지'의 세부 프로그램인 '자율주행자동차 AI 미션 챌린지'를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

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이번 대회는 지역혁신중심 대학지원체계 사업의 일환으로 개최됐으며, 행사 기간 동안 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 기술을 주제로 한 다양한 경진 프로그램이 함께 운영됐다.

행사는 목원대학교 RISE사업단 등이 주최하고 대전광역시, 대전광역시교육청, 대전광역시 서구 등이 후원했으며, 새온은 '자율주행자동차 AI 미션 챌린지'의 주관을 맡아 대회를 진행했다.

대회는 유치부, 초등부, 중등부, 고등부, 대학·일반부 등 총 5개 부문으로 나뉘어 진행됐으며, 173명의 참가자가 새온의 교육용 자율주행 자동차 알티노를 활용해 다양한 미션을 수행했다.

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참가자들은 코딩 실력과 문제 해결 능력을 바탕으로 자율주행 기술을 구현하며 실전 역량을 겨뤘다.

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우수 참가자에게는 대전광역시장상, 대전광역시 서구청장상, 대전광역시교육감상, 목원대학교 총장상, 목원대학교 RISE사업단장상 등이 수여됐다.

새온 관계자는 "방학과 무더운 날씨에도 대회를 준비하며 열정을 보여준 모든 참가자에게 감사와 축하의 뜻을 전한다"며 "학생들이 코딩과 인공지능 기술을 실제 자율주행 자동차에 적용하고 스스로 문제를 해결해 보는 뜻깊은 자리였다"고 말했다.