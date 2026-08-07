7살·4살 형제, 부모 차 몰래 운전…보행자 덮쳐 중태

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 7살과 4살 형제가 부모가 잠든 사이 차량을 몰고 주행을 하다가 보행자를 들이받는 사고를 일으켜 충격을 주고 있다.

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ABC7뉴스, 뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 6일(현지시각) 오전 캘리포니아주 오클랜드 인근 교차로에서 흰색 승용차가 반대편에서 오던 차량의 측면을 들이받았다.

충돌 충격으로 차량은 방향을 잃고 인근 주택 쪽으로 돌진했으며, 횡단보도를 건너던 여성을 들이받은 뒤 주택 담장과 외벽을 충돌하고 나서야 멈춰 섰다.

사고 현장을 목격한 주민은 현지 방송에 "한 아이는 운전대를 잡고 있었고 다른 아이는 가속 페달과 브레이크를 조작하는 것처럼 보였다"고 말했다.

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공개된 사고 현장 사진에는 차량이 인도 위로 올라가 주택 담장 옆 벽을 들이받은 채 멈춰 선 모습이 담겼다.

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차량에 치인 여성은 30대로 알려졌으며 위중한 상태로 병원에 긴급 이송됐다.

형제의 가족은 "부모가 잠든 사이 아이들이 자동차 열쇠를 가져가 차량을 몰고 나갔다"고 주장했다. 그는 7살 형은 다리가 부러졌고, 4살 동생은 뇌진탕 증상을 겪고 있다고 밝혔다.

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현재 부모는 경찰 조사에 협조하고 있으며, 경찰은 차량이 어떻게 운행되기 시작했는지와 보호자의 관리 책임 여부 등을 포함해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com