미인대회서 비단뱀 두르고 춤춘 여성, 벌금형 선고…이유는?

사진출처=스리랑카 미러

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[스포츠조선 장종호 기자] 미인대회에서 비단뱀을 몸에 두른 채 춤을 춰 주목을 받았던 참가자에게 벌금형이 내려졌다.

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현지 경찰은 보호종인 비단뱀으로 댄스 무대를 선보인 것은 야생동물 학대에 해당한다고 판단했다.

스리랑카 미러 등 현지 매체들에 따르면 지난 3월 20일 스리랑카 콜롬보에서 열린 한 미인대회 참가자인 네트미 히란야(19)는 무대 위에서 대형 비단뱀을 몸에 감은 채 춤을 추는 퍼포먼스를 선보였다. 당시 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산되면서 야생동물 학대와 불법 이용 논란이 불거졌다.

수사에 나선 야생동물 당국에 따르면 공연에 사용된 뱀은 독이 없는 '인도비단뱀(Python molurus)'으로 확인됐다. 이 뱀은 스리랑카에서 법적으로 보호받는 야생동물이다.

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당국은 보호종을 공연이나 오락 목적으로 사용하는 행위가 '동식물 보호 조례'를 위반한 것이라고 전했다.

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조사 결과 해당 비단뱀은 공연 당일 오전 서부 푸탈람 지역의 한 남성으로부터 대여한 것으로 드러났다. 여성은 공연이 끝난 뒤 뱀을 다시 돌려줬으며, 대여료로 2만5000 스리랑카루피(약 11만원)를 지급한 것으로 조사됐다.

이후 재판에 넘겨진 미인대회 참가자 히란야와 비단뱀을 빌려준 남성 모두 혐의를 인정했다.

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법원은 히란야에게 5만 스리랑카루피(약 22만원), 비단뱀을 빌려준 남성에게는 10만 스리랑카루피의 벌금을 각각 선고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com