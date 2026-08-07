"600m 상공서 낙하산 안 펴져"…공수부대원, 기념행사서 숨져

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아에서 공수부대 기념행사 도중 40대 부대원이 낙하산이 제대로 펼쳐지지 않는 사고로 추락해 숨졌다.

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영국 매체 더 선에 따르면 사고는 지난 2일(현지시각) 모스크바 인근 바툴리노 비행장에서 열린 '러시아 공수부대의 날(Airborne Forces Day)' 행사 중 발생했다.

숨진 군인은 41세 러시아 공수부대원으로, 약 600m 상공을 비행하던 항공기에서 강하를 시작했다.

해당 영상을 보면 강하 직후 주낙하산이 정상적으로 전개되지 않았고, 공수부대원은 공중에서 몸이 회전한 채 빠르게 추락하는 모습이 담겼다. 그는 곧바로 예비 낙하산을 펼치려 했지만 지면까지 남은 거리가 너무 짧아 낙하산이 완전히 펼쳐지지 못한 것으로 전해졌다.

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러시아 공수부대의 날은 매년 8월 2일 공수부대의 창설과 활약을 기념하는 행사로, 각지에서 낙하산 강하 시범과 기념식 등이 열린다.

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이번 사고는 러시아가 우크라이나 침공을 이어가는 가운데 열린 행사에서 발생했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 크렘린궁 홈페이지를 통해 "공수부대는 뛰어난 용기와 불굴의 정신, 강한 전우애를 갖춘 장병들로 구성돼 있다"며 "특별군사작전 지역에서 임무를 수행하는 공수부대원들의 용기와 헌신을 높이 평가한다"고 발표했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com