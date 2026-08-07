'청룡의 아이콘' 임윤아, '윤빛' 드레스 자태…아모레퍼시픽 설화수 , '청룡시리즈어워즈' MC 임윤아와 K-콘텐츠 위상 높여

'청룡의 여신' 임윤아가 제5회 청룡시리즈어워즈 리셉션장의 설화수 포토존에서 우아한 자태를 과시하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

역시 '청룡의 아이콘'이다.

Advertisement

임윤아가 올해도 어김없이 청룡시리즈어워즈의 상징이자 '청룡의 여신'으로 무대를 빛냈다. 지난 7월 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)'에서 그는 특유의 매끄러운 진행과 안정적인 무대 매너로 시상식을 이끌었다. 첫 회부터 올해까지 5년 연속 마이크를 잡으며, 말 그대로 대체 불가능한 아이콘임을 다시 한번 입증한 것이다.

이날 시상식은 지난해에 이어 2년 연속 한국의 대표 럭셔리 뷰티 브랜드인 아모레퍼시픽의 설화수가 공식 협찬사로 참여해 의미를 더했다. 설화수의 이번 청룡시리즈어워즈 동행은 K-스트리밍 콘텐츠의 막강한 글로벌 위상에 K-뷰티의 헤리티지를 더한 모양새로, 업계 관심을 끌었다.

특히 이러한 설화수의 행보는 '청룡의 아이콘'으로 활약해 온 임윤아의 행보와도 연결된다. 설화수의 브랜드 모토인 'Journey to Holistic Beauty(홀리스틱 뷰티를 향한 여정)'에는 시간이 흐를수록 깊이를 더해가는 아름다움이라는 의미가 담겼다. 이는 지난 5년간 청룡의 여신으로서 꾸준히 커리어를 확장하고, 깊어진 연기로 두터운 팬덤을 구축해 온 임윤아의 성장 서사와 자연스럽게 맞닿아 있다는 평가다.

Advertisement

임윤아는 이날 리셉션장을 빛낸 설화수의 시그니처 포토존 앞에서 우아한 포즈를 취하며 뜨거운 플래시 세례를 받았다. 특히 피부 본연의 건강한 '윤빛'을 살린 투명한 메이크업으로 눈길을 끌었으며, 어깨 라인을 매혹적으로 드러낸 고혹적인 오프숄더 드레스를 매치해 품격 있는 '청룡의 여신' 자태를 완벽히 완성했다.

Advertisement

설화수 관계자는 "한국을 넘어 글로벌 시장에서 K-콘텐츠의 위상을 높이고 있는 청룡시리즈어워즈와 뜻깊은 여정을 함께하게 되어 기쁘다"며 "브랜드 앰버서더 임윤아 씨의 우아한 매력이 설화수의 뷰티 철학과 시너지를 발휘하며 브랜드의 지향점을 진정성 있게 전달하는 계기가 되었다"고 전했다.

설화수가 올해 내건 브랜드 모토인 'Journey to Holistic Beauty(홀리스틱 뷰티를 향한 여정)'처럼 시간이 흐를 수록 더 깊어진 매력과 연기력으로 두터운 팬덤을 자랑하는 임윤아. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

설화수의 시그니처 포토존에서 '윤빛' 아름다움을 뽐낸 임윤아. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

한편 청룡시리즈어워즈는 국내 최초의 스트리밍 콘텐츠 전문 시상식으로, 넷플릭스를 비롯해 디즈니+·웨이브·티빙·쿠팡플레이 등 주요 플랫폼에서 공개된 드라마와 예능 가운데 대중성과 작품성을 두루 인정받은 콘텐츠를 대상으로 수상작을 선정한다.

Advertisement

이번 제5회 시상식에서는 치열한 경쟁 끝에 드라마·예능 부문에서 각각 대상, 최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상 등 총 18개 부문의 주인공이 가려졌다. 영예의 대상은 김고은이 차지했으며, 드라마 부문 최우수작품상은 '취사병 전설이 되다', 예능 부문 최우수작품상은 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 각각 수상했다. 남녀주연상은 배우 박해수와 신혜선에게 돌아갔으며, 남녀예능인상은 김원훈 김숙이 각각 받았다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com