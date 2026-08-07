태국 중학교서 학생이 총기 난사…교사 2명 사망·최소 15명 부상

총격 사건 용의자(왼쪽)와 대피 중인 학생들. 사진출처=방콕포스트, 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 방콕의 한 중학교에서 학생이 총기를 난사해 교사 2명이 숨지고 최소 15명이 다치는 참극이 발생했다.

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총격을 가한 학생은 이후 학교 건물 안에서 숨진 채 발견됐다.

방콕포스트 등 태국 매체들에 따르면 7일 오전 10시쯤 방콕 외곽 논타부리주 방끄루아이 지역의 한 중학교 내부에서 총성이 들린다는 신고가 경찰에 접수됐다.

출동한 경찰과 구조당국은 학생과 교직원을 긴급 대피시키는 한편 학교 주변을 통제하고 안전 확보에 나섰다.

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또한 교내로 진입하면서 용의자 수색에 나섰다.

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목격자들은 "보라색 체육복을 입은 학생이 교내에서 수십 발의 총격을 가했다"고 주장했다.

초기 조사 결과 이번 총격으로 교사 2명이 목숨을 잃었으며 최소 15명이 부상을 입은 것으로 확인됐다.

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용의자는 중학교 3학년 학생으로 알려졌으며, 범행 직후 학교 건물 3층에서 경찰과 한동안 대치를 했다.

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체포 작전에 돌입한 경찰은 이후 해당 학생이 치명적인 부상을 입고 숨져 있는 것을 확인했다. 경찰은 학생이 스스로 총기를 발사한 것으로 추정했다.

경찰은 총격 사건의 범행 동기와 총기 입수 경위 등을 포함한 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com