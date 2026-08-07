폭염 속 신장 기능 저하 주의…"갈증 느끼기 전 조금씩 자주 물 마셔야"

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철에는 체내 수분이 빠르게 소실되면서 신장 건강에 각별한 주의가 필요하다.

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땀 배출이 많아지는 계절에는 탈수가 쉽게 발생하고, 이로 인해 신장으로 가는 혈류량이 감소하면 신장 기능이 일시적으로 저하되거나 심한 경우 급성 신손상으로 이어질 수 있다.

신장은 체내 노폐물을 배출하고 수분과 전해질의 균형을 유지하는 중요한 장기다. 하지만 체내 수분이 부족해지면 신장 기능이 저하되고 노폐물 배출이 원활하지 않아 건강에 다양한 영향을 미칠 수 있다. 특히 당뇨병과 고혈압 같은 만성질환을 앓고 있는 환자는 여름철 탈수로 인해 신장 기능이 더욱 쉽게 악화될 수 있어 주의해야 한다.

신장 기능 저하의 주요 원인은 탈수와 과도한 땀 배출, 수분 부족뿐 아니라 당뇨병, 고혈압 등 만성질환이다. 또한 무더운 날씨 속 장시간 야외활동이나 음주도 신장에 부담을 줄 수 있다. 신장 기능이 저하되면 소변량 감소나 색병화 거품증가 등의 변화가 나타날 수 있으며, 얼굴이나 다리가 붓는 부종, 피로감, 식욕 저하, 메스꺼움 등의 증상이 동반되기도 한다. 이러한 증상이 반복되거나 평소와 다른 소변 변화가 지속된다면 단순한 피로나 계절적인 증상으로 넘기지 말고 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋다.

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신장질환은 원인과 진행 정도에 따라 치료 방법이 달라진다. 초기에는 충분한 수분 섭취와 생활습관 개선, 혈압 및 혈당 조절, 약물치료 등을 통해 신장 기능 악화를 예방할 수 있다. 하지만 신장 기능이 크게 저하된 경우에는 정밀검사를 통해 상태를 정확히 평가한 후 투석 치료 등 전문적인 치료가 필요할 수 있다. 무엇보다 신장 질환은 초기에는 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많아 정기적인 혈액검사와 소변검사를 통한 조기 발견이 중요하다.

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여름철 신장 건강을 지키기 위해서는 갈증을 느끼기 전에 물을 조금씩 자주 마시는 습관을 갖는 것이 좋다. 다만 심부전이나 말기 신부전 환자는 과도한 수분 섭취가 오히려 건강에 영향을 줄 수 있으므로 담당 의료진과 상담 후 적절한 수분 섭취량을 유지해야 한다. 또한 과도한 음주와 무리한 야외활동을 피하고, 당뇨병과 고혈압 환자는 혈당과 혈압을 꾸준히 관리하며 정기적인 건강검진을 받는 것이 신장 건강 유지에 도움이 된다.

해운대부민병원 신장내과 강효진 과장은 "신장 질환은 초기에는 특별한 증상이 없어 발견이 늦어지는 경우가 많지만, 조기에 진단하고 치료할수록 신장 기능을 보존하고 합병증을 예방할 가능성이 높다"며 "여름철에는 탈수로 인해 신장 기능이 일시적으로 저하될 수 있으므로 충분한 수분을 섭취하고, 부종이나 소변 변화, 심한 피로감 등의 증상이 지속된다면 정확한 진단을 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com