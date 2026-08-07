태국 중학교 총격 참사…7명 사망, 용의자 조부모도 숨진 채 발견

용의자 가방에서 발견된 탄창과 탄약. 사진출처=로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 태국 방콕 인근 논타부리주의 한 중학교에서 학생이 총기를 난사해 교사와 학생 등 6명이 숨지고 15명이 다쳤다. 총격을 가한 학생도 사건 현장에서 숨진 채 발견되면서 사망자는 모두 7명으로 늘었다.

Advertisement

태국 매체 방콕포스트에 따르면 사건은 7일 오전 10시쯤 방콕 외곽 논타부리주 방끄루아이 지역의 한 중학교에서 총격 사건이 발생했다.

학교 안에 있던 학생들은 보라색 체육복을 입은 학생이 교내 곳곳에서 수십 발의 총격을 가했다고 증언했다.

현재까지 확인된 사망자는 교사 3명과 학생 3명이며, 총격을 가한 학생도 숨져 전체 사망자는 7명으로 집계됐다. 부상자는 최소 15명으로, 이 가운데 2명은 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있다.

Advertisement

또한 일부 매체는 총격을 가한 학생의 할아버지와 할머니도 집에서 사망한 채 발견됐다고 전했다. 경찰은 이번 총격 사건과의 연관성을 조사 중이다.

Advertisement

경찰에 따르면 용의자는 중학교 3학년 A군(15)으로, 9㎜ 권총을 소지한 채 범행을 저질렀다. 그는 범행 후 학교 건물 3층에 머물다 현장에 진입한 경찰에 의해 숨진 채 발견됐다. 경찰은 학생이 스스로 총을 발사한 것으로 추정했다. 경찰은 사건 현장에 있던 A군의 소지품에서 탄창 2개와 사용하지 않은 탄약 34발을 발견한 것으로 알려졌다.

현지 매체는 A군이 어릴 때 부모가 헤어진 이후 조부모와 함께 살았다고 보도했다. 또한 총격에 사용된 총기는 할아버지의 것이라고 전했다.

Advertisement

경찰은 목격자와 학교 관계자 등을 상대로 사건 경위를 조사하고 있다. 범행 동기와 총기 입수 경로, 사건 발생 전후의 구체적인 상황도 파악 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com