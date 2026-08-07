"내 장난감들…몇 대인지 몰라" 호날두, 420억원대 슈퍼카 차고 공개

사진출처=인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 축구 스타 크리스티아누 호날두가 자신의 초호화 슈퍼카 컬렉션을 공개해 화제다.

Advertisement

데일리스타 등 외신들에 따르면 사우디아라비아 프로축구 알나스르에서 뛰고 있는 호날두는 최근 자신의 SNS를 통해 차고에 보관 중인 슈퍼카 사진을 올리며 "내 장난감들(My toys)"이라는 짧은 글을 남겼다.

사진 속에는 페라리와 부가티, 람보르기니, BMW 등 20대가 넘는 고급 차량이 차고를 가득 메우고 있었고, 호날두는 차량들 사이에서 포즈를 취하며 자신의 컬렉션을 자랑했다.

사진에서 특히 눈길을 끈 것은 호날두가 보유한 부가티 3종이다.

Advertisement

차고에는 그의 첫 부가티로 알려진 부가티 베이론 16.4 그랜드 스포츠 비테스를 비롯해 부가티 시론, 부가티 센토디에치가 나란히 자리했다.

Advertisement

이 세 대의 차량 가격만도 1345만 달러(약 190억원) 정도인 것으로 알려졌다.

이 밖에도 전 세계에서 단 275대만 생산된 '메르세데스-AMG 원'도 사진 속에서 확인됐다. 이 차량의 가격은 약 500만 달러(약 71억원)에 이른다.

Advertisement

또한 맥라렌 세나, 람보르기니 아벤타도르, 벤틀리 플라잉 스퍼, 메르세데스 G-바겐 브라부스 등 유명 슈퍼카와 럭셔리 차량들도 차고에 포함돼 있었다.

Advertisement

현지에서는 호날두의 전체 자동차 컬렉션이 20대를 훨씬 넘으며, 총 가치는 최대 2960만 달러(약 420억원)에 달하는 것으로 추산하고 있다.

호날두는 지난해 영국 매체와의 인터뷰에서 자신이 보유한 자동차 수를 "이제는 셀 수도 없다"고 털어놓은 바 있다.

그는 "솔직히 몇 대인지 모르겠다. 40대인지 41대인지도 모르겠다"며 "며칠 전에도 한 대를 샀지만 운전하려고 산 것이 아니라 수집하기 위한 것이다. 그림을 수집하는 것과 비슷하다"고 말했다.

이어 "그 차를 실제로 운전하지는 않을 것이다. 내게는 투자와 같은 의미"라며 "예전처럼 무엇이든 사고 싶은 마음은 더 이상 없다"고 덧붙였다.

한편 호날두는 현재 세계 최고 수준의 연봉을 받는 선수 가운데 한 명으로, 현지에서는 그의 주급이 약 325만 달러(약 46억원)에 달하는 것으로 추산하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com