수술실 덮친 강진…몸 던져 환자 지킨 의료진 '감동'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 일본 규슈 구마모토현을 강타한 규모 7.1 강진 당시 병원 수술실에서 환자를 보호하기 위해 몸을 던진 의료진의 모습이 공개돼 감동을 주고 있다.

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일본 매체 NHK에 따르면 해당 영상은 지난달 28일 구마모토현 야쓰시로시의 핵심 의료기관인 구마모토종합병원 수술실에서 촬영됐다.

지진이 발생했을 당시 병원에서는 모두 4건의 수술이 동시에 진행되고 있었다.

공개된 영상에는 복부 수술이 진행 중이던 수술실 내부가 강한 흔들림에 휩싸이는 장면이 그대로 담겼다. 대형 의료장비가 심하게 흔들리고 바퀴가 달린 장비들은 수술실 안을 미끄러지듯 이동했다.

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갑작스러운 강진에도 의료진은 침착하게 대응했다.

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집도의는 가장 먼저 수술대 위 환자를 자신의 몸으로 감싸 의료장비가 환자에게 부딪히는 것을 막았고, 간호사는 즉시 수술실 문을 열어 비상 상황에 대비한 대피 통로를 확보했다.

영상에서는 강한 진동을 견디지 못해 최소 두 명의 의료진이 바닥에 넘어지는 모습도 확인됐지만, 의료진은 곧바로 자리에서 일어나 수술을 이어갔다.

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병원 측은 당시 진행 중이던 4건의 수술이 모두 무사히 마무리됐다고 밝혔다.

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영상을 본 일본 네티즌들은 "긴박한 상황에서도 환자를 가장 먼저 보호한 의료진이 존경스럽다", "그런 상황에서 침착하게 환자를 지킨다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다", "4건의 수술을 모두 끝냈다는 것이 놀랍다", "이런 대응은 철저한 전문 교육이 있었기에 가능했을 것"이라는 반응을 보이며 의료진을 응원했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com