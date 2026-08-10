결혼식 앞두고 속눈썹 연장했다가…"눈 붙고 앞이 안 보여"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 결혼식을 앞두고 속눈썹 연장 시술을 받은 예비 신부가 심각한 알레르기 반응으로 인해 한때 볼 수 없는 상황까지 벌어졌다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 영국 케임브리지셔에 사는 26세 여성 폴리 비비는 평소 화장을 많이 하지 않는 편이었지만 결혼식을 앞두고 색다른 모습을 시도해 보기로 했다. 결혼식 당일 '공주처럼' 보이고 싶어 7월 초 약 88달러(약 12만원)를 지불하고 속눈썹 연장 시술을 받았다.

그런데 시술 몇 시간 후 눈에서 이상 증상이 나타나기 시작했다.

처음에는 눈물이 나고 눈이 따끔거렸지만 단순한 꽃가루 알레르기 때문이라고 생각했다. 하지만 시간이 지나면서 눈이 심하게 충혈되고 따갑기 시작했고, 결국 노란색 분비물이 나오면서 눈꺼풀이 서로 달라붙는 증상까지 나타났다.

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증상이 급격히 악화되자 비비는 안과 병원을 찾았고, 의료진은 속눈썹 연장술에 따른 알레르기 반응으로 판단했다.

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비비는 항생제와 항히스타민제를 처방받았으며, 심하게 부어오른 눈 주변이 가라앉을 때까지 사흘 정도 기다린 뒤 인조 속눈썹을 제거하라는 안내를 받았다.

비비는 당시 자신의 눈 상태를 두고 "빨갛고 피부가 벗겨진 것처럼 보였으며 눈꺼풀이 심하게 부어 있었다"고 말했다. 특히 시야가 흐려졌고 한때는 제대로 볼 수 없을 정도였다고 주장했다.

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이어 "눈이 빨갛고 짓무른 데다 따갑기까지 했다"면서 "점점 눈이 불타는 것처럼 아팠고 결국 시야를 잃어 아무것도 볼 수 없을 정도가 됐다"고 설명했다.

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안과 치료 후 속눈썹을 제거하는 과정 역시 고통스러웠다고 했다. 비비는 "얼굴에 산을 붓는 것 같은 느낌이었다"며 "소리를 지르고 울면서 몸에 힘을 줄 수밖에 없었다"고 말했다.

치료 이후 피부는 조금씩 회복되고 있지만 눈 주변의 붉은기와 부종, 피부 자극은 여전히 남아 있고 시야도 흐릿한 상태라고 전했다.

비비는 "결혼은 인생에서 가장 큰 날이기 때문에 여러 메이크업을 해보고 그날만큼은 공주처럼 느껴지고 싶었다"며 "하지만 이런 일이 나에게 일어날 줄은 몰랐다"고 말했다.

전문가들은 속눈썹 연장술이 미용 목적의 시술이지만 눈 주변에 직접 접착제와 인조 속눈썹을 사용하는 만큼 주의가 필요하다고 지적한다.

미국안과학회에 따르면 속눈썹 연장술은 알레르기성 안검염, 각결막염, 결막 손상, 결막하출혈, 속눈썹 탈모 등 여러 안과적 문제와 관련될 수 있다. 특히 접착제에 포함된 성분으로 인해 눈꺼풀이 붓거나 충혈되고 가려움, 눈물 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으며 증상은 시술 직후뿐 아니라 수시간 또는 며칠 뒤 발생하기도 한다.

전문가들은 속눈썹 연장술을 받을 경우 위생적인 환경에서 숙련된 전문가에게 시술받고 사용되는 접착제 성분을 확인할 필요가 있다고 설명해왔다. 시술 과정에서 눈꺼풀이나 각막이 손상되거나 감염이 발생할 가능성, 접착제에 대한 알레르기 반응, 일시적 또는 영구적인 속눈썹 손실 등의 위험도 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com