"태어난 아이 보러 가는 길에…" 비행기 비상구 열려고 시도 '아찔'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기에서 한 승객이 갑자기 비상구를 열려고 시도하는 아찔한 일이 발생했다.

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당시 항공기는 약 3만피트(약 9.1㎞) 상공을 날고 있었으며, 주변 승객과 승무원들이 달려들어 남성을 제압한 뒤 케이블타이로 묶어 경찰에 넘겼다.

타임스오브인디아, 더 선 등 외신들에 따르면 인도 국적의 잠시어 아타니칼(36)은 지난 6일(현지시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 인도 코치로 향하던 바틱에어 OD231편에서 비상구를 강제로 열려고 한 혐의로 체포됐다.

경찰에 따르면 그는 비행 중 별다른 이유 없이 비상구를 열려고 했으며, 이 과정에서 비상구 창문 패널까지 파손한 것으로 조사됐다.

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공개된 영상에는 기내에서 여러 명의 승객과 승무원이 남성을 붙잡고 제압하는 모습이 담겼다. 비상구 주변 패널에는 긁힌 자국이 남아 있었다.

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아타니칼은 당시 주변 승객과 승무원을 위협하기도 한 것으로 알려졌다. 결국 승객과 승무원들이 힘을 합쳐 그를 제압했고, 케이블타이를 이용해 움직이지 못하도록 묶은 뒤 항공기가 착륙할 때까지 통제했다.

경찰 조사에서 아타니칼은 비상구를 열려고 한 이유에 대해 "그 순간 그러고 싶었다"는 취지로 답한 것으로 알려졌다. 또 비행 중 "죽고 싶은 생각이 들었다"고 진술한 것으로 전해졌다.

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그는 말레이시아에서 호텔 등 서비스업에 종사했으며, 당시 갓 태어난 아이를 만나기 위해 고향으로 돌아가는 길이었던 것으로 조사됐다. 경찰은 직장을 잃는 등의 특별한 이유 때문에 범행을 저지른 것은 아니라는 그의 진술도 확보했다.

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당초 경찰은 아타니칼에게 협박, 항공 안전지시 불이행, 공공의 안전을 위협한 혐의 등을 적용했다. 그러나 비상구를 열려고 한 행위가 다른 승객들의 생명을 심각하게 위협할 수 있었다고 판단하면서 이후 살인미수 혐의를 추가했다.

경찰은 아타니칼의 정확한 범행 동기와 정신 상태를 확인하기 위해 추가 조사를 진행하고 있으며, 법원에 구금 연장을 요청할 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com