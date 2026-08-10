"무더위 시원하게 즐긴다"…요아정, 2주간 썸머 반값 위크 진행

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요야정이 여름 시즌을 맞아 23일까지 썸머 반값 위크 행사를 진행한다. 썸머 반값 위크는 계절과 트렌드에 맞춘 다양한 시즌 프로모션 일환으로, 고객 접점 확대를 위해 기획됐다.

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10일 요야정에 따르면 썸머 반값 위크 기간 전국 행사 참여 매장에서 ''내맘대로 요거트 아이스크림(1인)'을 정가 대비 50% 할인된 2250원에 판매한다. 내맘대로 요거트 아이스크림은 고객이 취향에 따라 다양한 토핑을 골라 조합할 수 있는 요아정의 시그니처 메뉴다. 행사 기간에도 기존과 동일하게 사이즈와 토핑 옵션을 선택할 수 있으며, 할인은 1인 메뉴에 한해 적용된다. 다만 1인당 최대 구매 수량은 5개로 제한된다.

요아정은 최근 계절과 소비 트렌드를 반영한 신메뉴와 프로모션을 잇달아 선보이고 있다. 최근에는 저당 콘셉트의 복숭아 신메뉴를 출시하는 등 여름철 수요를 겨냥한 메뉴를 내놓고 있다.

요아정 관계자는 "고객 스타일에 맞춘 메뉴와 프로모션을 선보이며, 일상 속 즐거운 디저트 경험을 제공하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com