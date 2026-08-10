"멀리 갈 필요 있나요"…곤지암리조트, 라스트 여름휴가 프로모션 선보여

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경기도 광주 곤지암리조트가 도심 근교에서 여름휴가를 즐길 수 있는 '라스트 여름휴가' 프로모션을 선보인다.

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10일 곤지암리조트에 따르면 라스트 여름휴가 프로모션은 11일부터 진행된다. 무더위를 피해 물놀이와 공연, 먹거리 등을 한꺼번에 즐길 수 있는 데 초점을 맞췄다. 특히 낮과 밤을 나눠 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 구성한 게 특징이다. 낮에는 시원한 로비에서 외국인 공연을 관람하거나 리조트 내 생태하천과 수영장 등에서 물놀이를 즐길 수 있다. 해가 진 뒤에는 야외 공연과 맥주를 함께 즐길 수 있다.

눈길을 끄는 프로그램은 23일까지 진행되는 '한여름 밤의 매직 타임' 공연이다. 체크인 시간대에는 로비에서 '그리팅 공연'이 펼쳐지고, 오후 5시에는 메인 공연이 열린다. 폭염이 심할 경우 야외 시계탑광장에서 진행 예정인 공연을 EW빌리지 로비로 옮겨 시원한 실내에서 관람할 수 있도록 했다.

물놀이 콘텐츠도 선보인다. 리조트를 가로지르는 '생태하천'에서는 폭포수를 바라보며 물에 발을 담그고 휴식을 취할 수 있다. 객실 투숙과 함께 4개의 풀장을 이용할 수 있는 '패밀리스파' 결합 스파 패키지도 운영한다.

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밤에는 야외 잔디광장에 있는 포레스트릿 펍에서 공연 시간에 맞춰 맥주 1+1 해피아워 행사를 진행한다. 닭강정과 커리부어스트, 버팔로윙 등 펍 메뉴와 생맥주를 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 객실에서 음식을 즐길 수 있는 여름철 배달 메뉴도 운영한다. 흑마늘 냉채족발과 육회 물막국수 등 여름철 별미와 수박 화채, 스무디 등을 객실로 주문할 수 있다.

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곤지암리조트 관계자는 "연일 이어지는 폭염 속에서 고객들이 멀리 떠나지 않고 도심 근교에서 피서를 즐길 수 있도록 낮과 밤의 콘텐츠를 다양하게 준비했다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com