"담 걸리고 입 돌아가고"…여름철 냉방병 주의보, 한의학 치료는?

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[스포츠조선 장종호 기자] 가을의 시작을 알리는 입추(立秋)가 지나면서 극한 폭염의 기세가 한풀 꺾였다. 서울에서는 18일 만에 열대야가 나타나지 않는 등 밤더위도 잠시 주춤하는 모습을 보였다. 하지만 더위가 완전히 물러난 것은 아니다. 이달에도 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지고 있으며, 일부 지역은 폭염특보가 발효된 가운데 낮 기온이 34~35도 안팎까지 오를 것으로 전망된다. 기상청에 따르면 이달 말까지 전국 평균기온은 평년보다 높을 것으로 예상되고 있다.

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특히 폭염이 한풀 꺾였다고 해도 실내 냉방 환경은 여전히 이어지고 있다. 사무실과 상점, 대중교통 등에서는 에어컨이 가동되고 있다. 문제는 폭염 자체뿐 아니라 이러한 실외의 더운 환경과 실내의 차가운 냉방 환경을 반복해서 오가는 생활이다. 냉방기기를 장시간 사용하는 여름철에는 체온조절 부담과 함께 목·어깨 근육이 경직되거나 안면신경마비 등을 호소하는 사람이 늘어날 수 있어 주의가 필요하다.

◇"에어컨 쐬니 담 걸렸네"…근육 수축되고 혈액순환 원활하지 않아

여름철 병원을 찾는 환자들이 가장 흔하게 호소하는 증상 중 하나가 냉방병이다. 몸이 무겁고 두통이 생기며 콧물과 재채기까지 나타나 여름 감기로 오해하기 쉽다. 하지만 대부분 바이러스 감염이 아니라 실내외 온도차로 인해 자율신경계와 체온조절 기능에 부담이 생기면서 나타나는 증상이다.

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자율신경계는 체온과 혈압, 소화 기능 등을 스스로 조절하는 신경망이다. 무더운 실외에서는 혈관을 확장해 열을 배출하고, 차가운 실내에서는 혈관을 수축시켜 체온을 유지한다. 하루에도 여러 차례 이런 변화가 반복되면 조절 기능에 과부하가 걸리면서 피로감과 두통, 소화불량 같은 증상이 나타날 수 있다. 따라서 냉방병은 일반 감기와 원인이 달라 감기약만으로는 쉽게 호전되지 않는 경우가 많다.

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특히 에어컨 바람을 오래 쐰 뒤 "담이 걸렸다"고 호소하는 사람도 적지 않다. 흔히 말하는 '담'은 근막통증증후군 이라고도 불리며 목이나 어깨 근육이 갑자기 뭉치고 통증이 생긴 상태를 일컫는다.

차가운 환경에서 같은 자세로 오래 앉아 있으면 근육이 수축되고 혈액순환이 원활하지 않아 근육이 쉽게 굳는다. 이런 상태가 지속되면 근육과 근막에 형성된 통증유발점이 자극돼 목과 어깨 결림은 물론 두통까지 발생할 수 있다.

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한의학에서는 이를 차가운 기운인 한사(寒邪)가 몸에 침입해 기혈순환을 방해한 상태로 본다. 기혈의 흐름이 원활하지 않으면 근육이 쉽게 긴장하고 목·어깨 결림이나 국소 통증이 나타날 수 있는데, 이를 '불통즉통(不通則痛)', 즉 통하지 않으면 통증이 생긴다는 원리로 설명한다.

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◇폭염 속에도 찾아오는 안면신경마비

냉방의 영향은 근육에만 그치지 않는다. 찬 바람에 장시간 노출되고 피로가 누적되면 신경에도 문제가 생길 수 있는데 대표적인 질환이 안면신경마비다. 한의학에서는 '구안와사'라고 부르며, 얼굴 근육을 움직이는 안면신경에 이상이 생겨 한쪽 입꼬리가 처지고 눈이 잘 감기지 않는 것이 대표적 증상이다. 물을 마실 때 입 한쪽으로 물이 새거나 귀 뒤 통증, 미각 저하 등이 동반되기도 한다.

흔히 겨울철 질환으로 알려져 있지만 여름철에도 적지 않게 발생한다. 실내외 온도차가 큰 환경에서 냉방에 장시간 노출되고 피로와 면역력이 떨어지면 안면신경 주변에 잠복해 있던 바이러스가 활성화되면서 발현된다. 한의학에서는 안면신경마비를 풍한(風寒)의 사기(邪氣)가 얼굴 부위의 경락에 침범해 기혈순환을 막은 상태로 본다.

◇냉방도 '적정 온도' 중요…통증 지속 땐 진료 받아야

냉방병은 생활습관 관리만으로도 상당 부분 예방할 수 있다. 실내외 온도차를 가급적 10도를 넘지 않도록 유지하고, 냉방기 바람이 목이나 얼굴에 직접 닿지 않도록 풍향을 조절하는 것이 좋다. 두세 시간마다 창문을 열어 환기하고, 얇은 겉옷이나 무릎담요를 활용해 체온이 과도하게 떨어지지 않도록 하는 것도 도움이 된다. 한 시간 이상 같은 자세로 앉아 있었다면 틈틈이 일어나 목과 어깨를 가볍게 스트레칭하고, 미지근한 물을 자주 마시는 습관도 중요하다.

이러한 관리에도 목·어깨 통증, 두통이 계속되거나 얼굴 근육 움직임에 이상이 느껴진다면 정확한 진단을 받아보는 것이 좋다. 냉방으로 인한 근육통을 방치할 경우 만성 근막통증증후군으로 이어질 수 있으며, 안면신경마비는 발병 초기 치료가 예후를 좌우하기 때문이다.

한의학에서는 냉방으로 인해 기혈순환이 원활하지 못한 상태를 개선하는 데 중점을 둔다. 먼저 침 치료로 긴장된 근육을 이완하고 혈액순환을 촉진해 통증을 완화한다. 또한 통증이나 염증이 심한 부위에는 한약재 유효 성분을 주입하는 약침 치료를 적용해 조직 회복을 돕는다. 자세 불균형이 동반된 경우에는 추나요법으로 척추와 관절의 정렬을 바로잡고, 환자의 체질과 증상에 맞춘 한약 처방을 병행하기도 한다. 특히 안면신경마비 한약(첩약)은 2024년 4월부터 건강보험이 적용돼 환자들의 치료 접근성도 높아졌다.

해운대자생한방병원 김상돈 병원장은 "에어컨은 더위를 이겨내는 데 꼭 필요하지만, 지나친 냉방은 몸의 균형을 무너뜨릴 수 있다"며 "냉방 후 나타나는 목·어깨 결림이나 두통, 안면 이상 증상을 단순한 피로나 감기로 여기기보다 조기에 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 후유증을 줄이는 데 도움이 된다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com