창문에 착 달라붙은 문어·연어…"태풍이 해산물까지 배달?"

사진출처=시나닷컴, 웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에 상륙한 제13호 태풍 '돌핀'의 위력을 보여주는 영상이 공개돼 화제다.

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거센 바람에 살아 있는 문어(또는 낙지)가 건물 창문에 달라붙고, 손질된 연어회가 다른 집 유리창에 붙은 영상이 최근 중국 SNS에 게시됐다.

다만 영상의 진위 여부는 확인되지 않아 조작 가능성도 제기되고 있다.

시나닷컴, 웨이보 등 중국 포털과 SNS에는 최근 태풍 '돌핀'이 중국 저장성 일대를 강타하면서 강풍과 폭우가 이어졌다.

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강풍이 몰아치는 과정에서 뜻밖의 장면도 목격됐다.

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한 주민이 촬영한 영상에는 문어 한 마리가 건물 유리창에 바짝 달라붙어 있는 모습이 담겼다. 문어의 여러 다리는 강한 바람에 눌린 듯 유리창에 밀착돼 있었다.

또 다른 집에서는 손질된 연어 한 조각이 창문 유리에 붙어 있는 모습이 포착됐다. 강풍을 타고 날아온 것으로 추정되는 연어가 마치 누군가 일부러 올려놓은 것처럼 창문에 달라붙으면서 현지 네티즌들의 관심을 끌었다.

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온라인에는 이를 두고 여러 농담이 쏟아졌다.

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네티즌들은 "태풍이 해산물을 배달해 줬다", "돌핀이 빈손으로 오지 않고 선물까지 가져왔다", "비상식량인가?" 등의 댓글을 게시했다.

하지만 웃을 수만 있는 상황은 아니었다. 태풍이 상륙한 저장성 해안 지역에서는 강한 바람과 폭우가 동시에 몰아치면서 시설물과 나무 등이 잇따라 피해를 입었다.

돌핀은 9일 오후 5시 30분쯤 저장성 타이저우시 해안에 상륙한 데 이어 오후 6시쯤 저장성 러칭시 해안에 다시 상륙했다.

첫 상륙 당시 중심 부근 최대 풍속은 초속 42ｍ로 강한 위력을 보였다.

현지 매체들에 따르면 태풍의 영향권에 있는 저장성·푸젠성·상하이 등에서 주민 100만명 이상이 대피한 것으로 알려졌다.

전문가들은 "강풍이 불 때는 간판과 나뭇가지, 각종 생활용품 등이 빠른 속도로 날아들 수 있어 창문이나 외벽 주변에 접근하지 말아야 한다"고 경고했다.

한편 지난 2023년 우리나라 부산에 태풍 '카눈'이 상륙했을 당시에도 고층건물 마린시티 37층에 문어가 붙어있다는 사진이 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 바 있다. 이른바 '마린시티 문어'라는 제목의 사진이 여러 커뮤니티에 게시됐지만 이는 조작 사진으로 드러났다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com