B형 간염 원인 줄고 술·지방간 관련 간암 증가세…예방법은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 2023년 암등록통계에 따르면 간암 환자는 국내에서 7번째로 많이 발생했지만, 암종별 사망률은 2번째로 높다. 5년 생존율은 과거(2001~2005년 20.6%)에 비해 크게 향상(2019~2023년 40.4%)되었지만, 아직도 전체 암 평균 5년 생존율(73.7%)보다는 낮다. 순천향대 부천병원 간담췌외과 임마누엘 교수는 "간암의 조기 진단이 어려운 이유는 초기에 뚜렷한 증상이 없고 상당히 진행된 이후에도 소화불량, 체중 감소, 식욕 저하, 피로감 등 비특이적 증상만 나타나기 때문이다. 간 기능이 악화하면 황달이나 복수 등 증상이 동반되기도 한다"고 설명했다.

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◇간암 원인, 바이러스 간염에서 지방간 중심으로 변화

간암의 주요 원인은 만성 B·C형간염 바이러스 감염과 간경변, 진행된 대사이상 지방간 질환이나 알코올성 간질환 등이다. 최근 예방접종과 항바이러스 치료가 널리 시행되면서 만성 B형간염으로 인한 간암의 비중은 줄어들고, 과도한 음주에 의한 알코올성 간질환과 비만, 당뇨병 등 대사이상 지방간 질환으로 인한 간암의 비중은 증가하고 있다. 고령화와 생활 습관 변화로 지방간 환자가 늘어나면서 이러한 비율은 향후 더 증가할 것으로 예상된다.

◇치료 후 삶의 질까지 고려한 맞춤형 치료 시행해야

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간암 치료는 종양의 크기와 개수뿐 아니라 위치, 주요 혈관 침범 여부, 간 기능, 간경변의 정도, 환자 나이와 전신 상태 등을 종합적으로 평가해 시행한다. 치료 방법은 간 절제술, 간이식, 고주파열치료 등 국소 치료, 경동맥화학색전술, 방사선치료, 면역항암치료, 표적치료 등이다. 간 절제술과 간이식은 완치를 기대할 수 있는 대표적인 근치적 치료법이지만, 같은 병기의 간암이라도 간 기능과 종양의 위치, 전신 상태 등에 따라 환자에게 가장 적합한 치료를 맞춤형으로 시행하는 것이 중요하다.

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간 절제술은 수술 후 남는 간의 양과 기능을 함께 평가해 간의 일부를 절제해도 충분한 기능을 유지할 수 있도록 계획해 시행한다. 종양의 주요 혈관 인접 여부와 다발성 여부, 간 외 전이 여부, 환자 전신 상태 등을 종합적으로 고려해 수술 여부를 결정한다. 간 기능이 많이 저하돼 수술 후 간부전 위험이 크거나 종양이 간이식 기준에 해당하면서 간경변이 심하면 간 절제술보다 간이식을 고려할 수 있다.

◇최소침습 간수술과 AI 기반 3차원 영상으로 더 정확하고 안전

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최근 간암 수술은 절개를 줄이면서 수술의 정확성과 안전성을 높이는 방향으로 빠르게 발전하고 있다. 과거에는 대부분 간암 수술을 개복수술로 진행했지만, 최근에는 복강경과 로봇을 이용한 최소침습 간수술의 적용 범위가 확대되고 있다. 최소침습수술은 작은 절개창 여러 개를 통해 수술하므로, 수술 후 통증과 상처 부담이 적고 회복이 빠르다는 장점이 있다. 최근에는 생체간이식에서 기증자 간수술도 최소침습수술의 적용이 확대되고 있다. 경험이 축적된 의료기관에서는 기증자의 혈관과 담도 구조, 남게 될 간의 용적, 수술 위험 등을 충분히 평가한 뒤 적합한 경우 복강경 및 로봇 기증자 간 절제술을 시행하고 있다.

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최소침습수술의 정확성과 안전성을 높이는 데에는 영상기술의 발전도 중요한 역할을 했다. 순천향대 부천병원은 수술 전 CT와 MRI 영상을 AI 기반 3차원 영상으로 재구성해 종양과 혈관, 담도의 위치를 입체적으로 분석한다. 이를 통해 환자별 해부학적 구조를 정확히 파악하고 절제 범위와 남는 간의 용적을 예측해 더 안전하고 정밀한 수술 계획을 세우고 있다.

◇항바이러스 치료·체중 조절·대사질환 관리에 정기검진으로 예방

간암을 예방하려면 만성 B·C형 간염 환자는 항바이러스 치료와 적절한 체중 유지, 절주, 규칙적인 운동, 혈당과 이상지질혈증 관리도 필요하다. 항바이러스 치료를 받는다고 간암 위험이 완전히 없어지는 것은 아니다. 이미 간경변이 있거나 간 손상이 진행되었다면, 치료 이후에도 간암이 발생할 수 있다. 따라서 만성 B형·C형간염 환자나 간경변 환자, 진행된 대사이상 지방간질환 환자 등 고위험군에서는 특별한 증상이 없어도 6개월 간격으로 정기적인 추적 관찰이 필요하다.

임마누엘 교수는 "최근 치료 기술이 크게 발전하면서 조기 발견 시 완치를 기대할 수 있는 환자가 늘어나고 있으며, 진행된 간암에서도 좋은 치료 성적을 얻을 수 있는 다양한 치료법이 발전하고 있다"며 "간암은 초기에 특별한 증상이 없는 경우가 대부분이므로, 증상이 생긴 뒤 병원을 찾기보다 간암 위험 요인이 있는 고위험군이라면 정기적인 검진을 통해 조기에 발견하는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com