외식업계, 단골 마케팅 활발…"입소문 네트워크 잡아야"

외식업 창업에서 단골 고객의 중요성이 갈수록 커지고 있다. 단골 고객은 매장을 반복해서 찾는 데 그치지 않고 가족과 친구, 지인 등을 함께 데려오면서 새로운 고객을 만들어 내는 데 긍정적인 영향이 크다. 창업자 입장에서는 단골 한 명을 확보하는 것이 해당 고객이 가진 인맥 네트워크까지 얻는 효과로 이어질 수 있다.

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'단골'은 '늘 거래하던 관계나 그런 사람'을 뜻한다. 외식업에서는 맛과 가격, 매장 분위기 등 기본적인 경쟁력을 갖추는 것은 물론 고객과의 지속적인 관계를 형성하는 것이 중요해졌다. 최근 외식 프랜차이즈를 중심으로 고객의 재방문을 유도하기 위해 가격 혜택과 제품 경쟁력을 앞세우는 외식 브랜드도 늘어난 이유다.

직장인 이장희 씨(31)는 면을 좋아해 자주 찾는 곳이 망향비빔국수다. 영화 '강철비'를 통해 알게 된 브랜드다. 호기심에 연천 본점을 방문한 이후 이제는 망향비빔국수를 찾아다닐 정도가 됐다. 이 씨는 "추억의 할머니가 비벼주시던 매콤하고 달콤한 비빔국수와 입안을 시원하게 해주는 백김치의 맛을 잊을 수가 없어 찾게 됐다"며 "지금은 가족과 종종 나들이하거나 지인들과 일부러 연천 본점을 찾고 있다"고 말했다.

담가화로구이는 첫 주문 시 17% 이상 할인 혜택과 추가 주문 시 50% 할인 가격을 적용해 최근 지갑 열기를 꺼리는 소비자의 발길을 이끌고 있다. 가격 경쟁력을 앞세워 단골 확보에 나선 셈이다. 가성비를 높이는 건 맛이다. 전통의 쌀누룩 발효 숙성 기술을 현대적으로 발전시킨 숙성 기술을 활용해 고기의 풍미를 높였고, '제3회 국제도전 평가대회'에서 외식 기술 혁신 부문에서 이 같은 점을 인정받아 '대상'을 수상하기도 했다.

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구시아푸드마켓은 '학식도 쇼핑하듯 선택한다'는 콘셉트로 백화점식 푸드코트 운영 방식을 대학에 도입했다. 학식의 특징인 가성비는 지키면서도 푸드마켓의 장점인 다양성을 높인 콘셉트다. 장인수 구시아푸드마켓 대표는 "합리적인 가격에 200여 가지의 메뉴로 고객의 만족도를 높이고 있다"며 "대한민국의 점심을 설레게 하자는 마음으로 지금도 꾸준히 메뉴 개발을 진행하고 있다"고 말했다.

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윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "고객의 만족감은 곧 입소문으로 이어지므로 외식업 창업 시 끊임없이 노력해야 하는 과제"라며 "창업자 자신이 가지고 있는 장점과 특기를 살리고 고객과의 지속적인 커뮤니케이션과 관심이 실질적인 매출로 이어진다는 점을 잊지 않아야 한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com