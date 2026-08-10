학교 총기 난사 3일 만에 또 총격, 고위관료 숨져…용의자는 전직 의원

심폐소생술을 받으며 이송 중인 통차이 옌쁘라서트 논타부리 지방행정기구 의장. 그는 병원 도착 후 사망했다. 로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 중학교 총기 난사로 9명이 숨진 태국에서 또다시 총격 사건이 또 발생해 충격을 주고 있다.

Advertisement

방콕포스트 등 현지 매체들에 따르면 10일 오전 11시쯤 태국 논타부리주 지방행정기구 청사에서 총격 사건이 발생해 통차이 옌쁘라서트 논타부리 지방행정기구 의장이 숨지고 그의 운전기사가 다쳤다.

통차이 의장은 여러 발의 총탄에 맞았으며, 이 가운데 한 발은 목을 관통해 주요 혈관을 손상시킨 것으로 전해졌다.

그는 병원으로 긴급 이송됐지만 오후 2시 30분쯤 끝내 눈을 감았다.

Advertisement

통차이 의장의 운전기사는 팔과 손에 총상을 입어 수술을 받은 것으로 알려졌다.

Advertisement

총격 용의자는 전직 의원인 찰롱 리우랑이다. 그는 사건 이후 경찰에 자수해 조사를 받고 있다.

찰롱 전 의원과 통차이 의장은 오랫동안 알고 지낸 사이인 것으로 전해졌다.

Advertisement

찰롱 전 의원은 경찰서에서 취재진에게 "통차이는 좋은 친구였지만 나와 대화를 하려 하지 않았다"며 "나는 아무것도 하려고 했던 것이 아니었다"고 말했다. 이어 "그의 가족과 주민들에게 사과하고 싶다"고 밝혔다.

Advertisement

현지 일부 매체는 이번 총격 사건의 배경으로 두 사람 사이의 금전 문제 가능성을 거론하고 있다.

경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.

이에 앞서 지난 7일 논타부리주에서 15살 남학생이 총기를 난사해 8명을 살해했다.

그는 집에서 할아버지와 할머니를 권총으로 살해한 뒤 학교에 찾아가 총기를 난사했다.

이 사건으로 교사와 교직원, 학생 등 6명이 숨졌으며 범행 후 스스로 목숨을 끊은 남학생까지 포함하면 모두 9명이 숨졌다.

부상자는 최소 15명으로 대부분 학생들이며 이들 가운데 6명은 위중한 상태로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com