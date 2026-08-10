'성분 중심 소비' 이너뷰티에도 적용…동아제약 아일로, 소비자 선택 폭 넓힌 '스킨 솔루션 라인' 3종 선보여

◇아일로 '스킨 솔루션 라인' 3종. 사진제공=동아제약

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'성분 중심 소비'가 화장품 뿐 아니라 이너뷰티에도 적용되고 있다.

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최근 원료와 성분을 꼼꼼히 살펴보고 제품을 선택하는 소비자가 늘면서, 이너뷰티 시장에서도 다양한 원료를 활용한 제품이 늘어나는 추세다.

동아제약의 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'도 소비자의 취향과 라이프스타일에 맞춰 원하는 성분을 선택할 수 있도록 최신 성분 트렌드를 반영한 '스킨 솔루션 라인' 3종을 선보였다.

각 제품에는 복합 성분 설계와 다양한 제형을 적용해 선택의 폭을 넓혔다.

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신제품은 아일로 PDRN+B5, 아일로 레티놀+NMN, 아일로 식물성 멜라토닌 솜탭 등 총 3종으로, 최근 주목받는 원료를 중심으로 다양한 성분을 배합했다. 제형도 분말과 솜탭 등 섭취 편의성을 고려해 적용했다.

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스킨케어 시장에서 관심을 받고 있는 PDRN성분을 중심으로 설계한 'PDRN+B5'는 일본 특허를 보유한 연어 이리 유래 PDRN을 651mg 함유했으며, 비타민 B5인 판토텐산 100mg과 나이아신, 비오틴 등 다양한 영양성분을 함께 배합했다. 복숭아맛 분말 형태로 간편하게 섭취할 수 있다.

'레티놀+NMN'은 모링가잎 추출물에서 유래한 식물성 리포좀 레티놀 1000μg RAE와 효모 유래 NMN 250mg을 함유했으며, 비타민 C와 비타민E를 함께 배합했다. 청사과맛 분말 제형으로 구성했다.

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식물성 멜라토닌 솜탭은 나이트 루틴 시장에서 주목받는 식물성 멜라토닌을 2mg 함유한 제품이다. 입안에서 가볍고 부드럽게 녹는 솜탭 제형과 소다민트향을 적용했다.

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동아제약 관계자는 "이번 아일로 스킨 솔루션 라인은 소비자의 자신의 취향과 라이프스타일에 맞춰 다양한 성분을 선택할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "아일로만의 차별화된 성분 설계와 제형을 통해 전문적인 이너뷰티 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com