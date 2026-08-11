여름철에 더 중요한 '혈당 관리'…포만감 등 고려 복합 기능성 제품 출시 '봇물'

무더위에 지쳐 달콤한 과일과 음료를 계속 찾게 되는 여름은 '혈당 변동성'이 매우 커지는 계절이다.

Advertisement

땀을 많이 흘리면 체내 수분이 줄어들어 혈중 포도당 농도가 상대적으로 높아지는데, 이때 갈증을 해소하려고 당류 함량이 높은 수박이나 탄산음료 등을 한꺼번에 많이 먹으면 식후 혈당이 급격히 상승할 수 있다. 특히 당뇨병 환자는 고혈당 또는 저혈당 위험이 증가해 주의해야 한다.

대한당뇨병학회의 '당뇨병 팩트시트 2024'에 따르면 국내 30세 이상 당뇨병 환자 및 당뇨병전단계 인구는 약 2000만 명에 이르는 것으로 알려져 있다. 특히 서구화된 식습관 등으로 40세 미만에서 발생하는 '젊은 당뇨'가 늘면서 각별한 관리가 필요한 상황이다. 실제 건강보험심사평가원 통계에 따르면, 20~30대 환자 수는 2014년 8만 7273명에서 2024년 15만 6942명으로 10년만에 79.8% 늘었다.

최근에는 체중 관리를 위해 '혈당 스파이크' 방지에 관심을 기울이는 젊은층이 늘면서, 혈당 케어가 더욱 주목받게 됐다.

Advertisement

음식을 섭취한 뒤 혈당 수치가 급격히 치솟았다가 빠르게 떨어지는 현상인 '혈당 스파이크'가 반복되면 인슐린 저항성이 생겨 지방을 태우지 못하고 쌓이기 쉬운 환경을 조성할 수 있다. 이 때문에 단순히 섭취 열량을 줄이는 것을 넘어 혈당을 안정적으로 관리하는 것이 키포인트로 지목되고 있다. 제로슈거·저당 트렌드가 급속히 확산되는가 하면, 혈당 모니터링은 물론, 채소, 단백질, 탄수화물 순서로 먹는 식사법이 '뉴노멀'로 자리잡는 분위기다. 한국농수산식품유통공사(aT)와 시장조사기관 유로모니터 등에 따르면, 2022년 3010억원이던 저당 식품 시장 규모는 지난해 4120억원으로 확대됐다.

Advertisement

이에 따라 젊은층을 겨냥해 일상에서 부담 없이 혈당 관리에 도움을 줄 수 있는 제품들이 잇따라 출시되고 있다. 특히 혈당 뿐 아니라 포만감과 장건강을 함께 고려한 식이섬유와 유산균 등을 적극 활용한 제품들도 늘고 있는 추세다.

◇뉴케어 당플랜 노스파이크 2종. 사진제공=대상웰라이프

◇뉴케어 당플랜 식전루틴 24. 사진제공=대상웰라이프

Advertisement

Advertisement

대상웰라이프는 최근 당뇨 전단계 소비자를 위한 뉴케어 당플랜 신제품을 출시했다.

Advertisement

'뉴케어 당플랜 노스파이크'는 천천히 분해되는 팔라티노스를 사용한 RTD(Ready To Drink) 음료로, 천천히 분해되는 팔라티노스를 탄수화물 급원으로 사용했다. 240mL 한 팩에 단백질 20g과 식이섬유 7g을 담았으며, 설탕과 유당을 배제한 '2 ZERO' 설계와 19가지 비타민·무기질을 적용했다. 가벼운 음용감과 월넛바닐라·아몬드피스타치오의 2가지 견과류 풍미로 젊은 소비자의 취향을 고려했다.

Advertisement

'뉴케어 당플랜 식전루틴 24'는 채소를 먼저 먹는 '거꾸로 식사법'을 간편하게 실천할 수 있도록 치커리·케일·토마토·브로콜리 등 24가지 채소 원료를 담은 식이섬유 제품이다. 1포에 샐러드 한 그릇 분량의 식이섬유 2.5g을 함유한 물 없이 섭취할 수 있는 스틱형으로, 식사 전 혈당 관리 루틴 형성을 돕는다.

앞서 지난 6월 출시된 '뉴케어 당플랜 안심차'는 여주·돼지감자·모링가잎·바나바잎·파로 등 5가지 식물성 원료를 한 티백에 담았다. 1티백(1.7g) 기준 당류 0g, 식이섬유 0.7g, 4.6kcal로 설계됐다.

◇셀렉스 썬화이버 당솔브 애사비맛. 사진제공=매일유업

◇셀렉스 썬화이버 당솔브 보리차맛. 사진제공=매일유업

매일유업은 '셀렉스 썬화이버 당솔브' 신제품 애사비·보리차맛을 최근 선보였다.

셀렉스 썬화이버 당솔브의 주원료인 구아검가수분해물(Sunfiber®)은 식품의약품안전처가 인정한 프리바이오틱스 기능성 원료 중 유일하게 ▲장내 유익균 증식 ▲원활한 배변활동 ▲식후 혈당 상승 억제 ▲혈중 콜레스테롤 개선 등 4가지 기능성을 갖췄다. 구아검가수분해물은 인도 구아콩에서 추출한 수용성 식이섬유로, 국제적으로 PHGG(Partially Hydrolyzed Guar Gum)로 불리며 장내 유익균의 먹이 역할을 한다. 이번에 새롭게 선보인 애사비맛과 보리차맛 제품은 각각 사과초모식초의 상큼함과 보리차의 구수한 풍미를 강조했다.

◇이너비 슬리밍 컷 루틴. 사진제공=CJ웰케어

CJ웰케어는 식후 혈당 상승 억제와 체지방 감소를 동시에 관리하는 건강기능식품 '이너비 슬리밍 컷 루틴'을 선보였는데, 식물성 이중 기능성 원료 조합이 핵심이다.

첫 번째 주원료인 바나바잎추출물은 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 성분으로, 식품의약품안전처 1일 섭취량 기준을 충족하는 코로솔산 0.45mg을 함유했다. 두 번째 원료인 녹차 추출물(카테킨 300mg)은 체지방 감소뿐만 아니라 항산화, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있다. 에너지 대사에 필수적인 비오틴과 비타민 B1을 더해 총 4종의 기능성 원료로 올인원 포뮬러를 구성했다. 소형 지퍼백 형태로 휴대성과 섭취 편의성도 극대화했다는 설명이다.

업계 관계자는 "중장년층의 당뇨 관리를 중심으로 소비되던 혈당 케어 제품이 최근에는 혈당 스파이크를 관리해 체중 감량을 돕는 제품으로 주목받으면서 20~40대 여성 등 젊은층으로 소비층이 빠르게 확대되고 있다"면서, "단순 혈당 감소 제품에서 벗어나 혈당+장 건강, 혈당+체지방 감소 등 복합 기능성 제품이 시장 성장을 이끌고 있다"고 전했다. 이어 "당뇨병 치료제로 출발해 체중 감량 효과로 주목받고 있는 위고비·마운자로 등 GLP-1 계열 치료제 확산으로 관련 시장이 위축될 것이라는 우려도 있었지만, 혈당 모니터링과 예방 관리의 중요성이 부각되면서 시장 전체 규모가 커질 것이란 전망에 힘이 실리고 있다"고 덧붙였다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com