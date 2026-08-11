[SC 헬스칼럼] 시력교정 수술 최적 타이밍, '빨리'보다 '내 눈에 맞는 시기

요즘 진료실에서 자주 듣는 말이 있다. 시력교정술을 받고 싶은데 지금 해도 괜찮은지 묻는 질문이다.

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필자는 늘 "가장 좋은 시기는 나이가 아니라, 눈이 준비된 때"라고 답한다.

방학과 휴가철을 맞아 시력교정 상담과 수술이 이어지는 요즘, 흔히 하는 고민을 풀어본다.

나이보다 중요한 것은 '시력이 더 이상 변하지 않고 안정되었는가'이다. 스마일라식은 보통 만 18세 이상부터 권장되는데, 그 이전에는 눈이 아직 성장하는 단계라 근시가 계속 진행될 수 있기 때문이다. 실제로 가장 좋은 결과를 보이는 연령대는 20대 중반에서 30대다. 이 시기엔 시력이 안정되어 있고 회복도 빠른 편이라 만족도가 높다. 중요한 것은 최근 6개월에서 1년 사이 도수 변화가 거의 없어야 한다는 점이다. 안경이나 렌즈 도수가 자꾸 바뀐다면, 시력이 안정된 후에 받는 것이 안전하다.

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수능이 끝나면 바로 수술이 가능한지 궁금해하는 학생과 학부모가 많다. 결론부터 말하면, 수능이 끝났다고 바로 수술이 가능한 것은 아니다. 새로운 대학 생활을 또렷한 눈으로 시작하고 싶은 마음은 충분히 이해되지만, 성인이 되었더라도 정밀 검사를 통해 적합성을 확인하는 과정은 반드시 필요하다.

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가장 중요한 것은 안구의 성장 여부다. 몸이 자라면서 안구도 함께 커지는데, 눈이 커지면 그에 비례해 근시량도 늘어난다.

즉 근시는 신체 성장과 같은 방향으로 진행되는 셈이다. 눈이 다 자라지 않은 상태에서 수술하면 이후 안구가 성장하면서 근시가 다시 진행될 수 있고, 애써 교정한 시력이 다시 저하될 수 있다.

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최근 1년 사이 도수 변화가 없었다면 성장이 멈춘 것으로 보고 수술을 충분히 고려할 수 있다.

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다음으로 확인해야 할 것은 각막 두께다. 라섹, 라식, 스마일 같은 레이저 시력교정술은 각막에 레이저를 조사해 오목렌즈 모양으로 각막 실질을 제거하는 방식이라, 각막이 너무 얇으면 구조가 불안정해져 각막확장증 같은 부작용이 생길 수 있다.

입대를 앞둔 남성분들도 비슷한 질문을 많이 한다. 매년 입대 시즌마다 빠지지 않는 질문인데, 군대라는 환경은 안구 안전을 위협하는 돌발 상황이 많은 만큼 수술 전 정밀 검사로 각막 두께와 안구 상태를 정확히 체크하는 과정이 필수다. 입대 전에 받을 수 있느냐는 결국 어떤 종류의 시력교정술을 받느냐에 따라 달라진다. 군에서도 시력교정 수술을 받은 장병들은 훈련 시 배려를 해주고 있는 것으로 전해진다.

시력교정술은 '빨리' 받는 것이 아니라 '내 눈에 맞는 시기'에 받는 것이 가장 중요하다. 수능을 끝낸 10대, 입대를 앞둔 청년, 노안이 시작된 40대까지 각자의 나이와 눈 상태에 따라 적절한 선택과 시기는 다르다.

안경을 하루라도 빨리 벗고 싶은 마음에 조급해하기보다, 내 눈 상태를 정확히 아는 것에서부터 시작해야 한다. 전문적인 검사 시스템을 갖춘 안과전문병원에서 정밀 검사를 받고, 내 눈에 맞는 시기를 꼭 확인하는 것이 우선이다.

도움말=전주 온누리안과병원 정영택 병원장