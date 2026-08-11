"독일어 못하면 수영장 출입 금지" 인종차별 논란

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 독일의 한 야외수영장에서 안전을 이유로 '독일어 사용자만 입장을 허용한다'는 방침을 세워 심각한 인종차별 논란이 일고 있다.

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텔레그래프, 데일리메일 등 외신들에 따르면 독일 동부 자크센안할트주 할레시에 위치한 하이데바트 호수 수영장은 이번 여름 독일어를 하지 못하는 방문객의 입장을 제한하기로 결정했다. 지난 6월 수심이 깊은 위험 구역으로 들어간 유아를 구조한 직후 내린 조치다. 수영장 측은 방문객들이 기본적인 안전 수칙을 이해할 수 있어야 한다는 입장을 밝히고 있다.

한 관계자는 "대가족 단위 방문객들에게 안전 수칙을 설명하려 해도 전혀 알아듣지 못하는 경우가 많았다"며 "암밴드(보조 구명장비) 없이 수영하는 아이들에게 말을 걸어도 그저 '야, 야(네, 네)'라고 답할 뿐, 내용을 이해하지 못했다"고 전했다. 그는 인종차별 의도는 전혀 없으며, 이는 오직 안전과 라이프가드의 지시에 대한 존중의 문제라고 해명했다.

그러나 이 같은 '독일어 전용' 방침이 알려지자 즉각 차별 논란이 불거졌다.

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할레시 당국은 외국인 혐오로 비칠 수 있는 조치가 도시의 이미지에 큰 타격을 줄 수 있다며 해당 수칙의 철회를 권고했다. 독일 구조협회 등도 역시 해외로 여행을 떠난 독일인 관광객들에게 유사한 언어 규칙이 적용되지 않는 점을 지적하며 이번 조치를 강하게 비판했다.

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이번 사태는 정치권으로도 확산하는 모양새다. 극우 성향의 정당인 '독일을 위한 대안(AfD)'은 "개인 운영자가 수영객의 안전을 위해 자체 언어 통제까지 실시해야 하는 상황은 국가의 통제력 상실을 보여주는 증거"라며 정부의 이민 정책을 비판하고 나섰다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com