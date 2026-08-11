"얼마나 무서웠을까?"…영화 속 장면 같은 지붕 위 공포

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 집에 침입한 괴한을 피해 지붕으로 도망친 여성에게 침입자가 다가오는 사진이 공개돼 충격을 주고 있다.

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지붕 위에서 몸을 웅크린 여성과 바로 뒤에서 그녀를 찾는 침입자의 모습이 담긴 이 사진은 한 블로거가 촬영해 큰 화제가 됐다.

LA타임스, 데일리메일 등 외신들에 따르면 사건은 2014년 9월 24일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 베니스 지역에서 벌어졌다.

당시 배우이자 작가로 활동하던 멜로라 리베라(당시 29세)는 집 2층에서 잠을 자다가 현관 쪽에서 이상한 소리를 듣고 잠에서 깼다. 리베라는 휘트니 휴스턴이 출연한 영화 '스파클'에도 출연한 것으로 알려졌다.

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현관문 손잡이가 움직이는 소리를 들은 리베라는 처음엔 지인이 찾아온 것이라고 생각했지만, 휴대전화를 확인해 본 결과 방문을 예고한 사람은 아무도 없었다.

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아래층을 살펴본 그녀는 한 남성이 집 주변을 서성이면서 혼잣말을 하는 모습을 목격했다.

리베라는 일단 별일이 아니라고 생각하고 다시 잠자리에 들었다. 그러나 약 15분 뒤 같은 남성이 어깨로 현관문을 반복해서 들이받기 시작했다. 리베라는 위층 침실에서 문이 충격을 받을 때마다 휘어지는 모습을 지켜보다 경찰에 신고했다.

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이후 괴한은 틈으로 손을 넣어 문을 열기 시작했다.

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위험을 직감한 리베라는 다락 창문의 방충망을 걷어내고 2층 지붕 위로 기어 나갔다.

괴한도 포기하지 않았다. 그는 지붕 위로 따라올라와 리베라를 찾기 시작했다. 이때 길을 지나던 한 행인이 상황을 목격하고 사진을 촬영했다. 사진에는 잠옷만 걸친 리베라가 지붕 아래쪽에 몸을 웅크린 채 경찰에 신고하는 모습과 그 뒤에서 그녀를 찾는 남성의 모습이 담겼다.

곧이어 현장에 도착한 경찰은 지붕 위의 괴한에게 내려오라고 지시했고, 소방대원들은 사다리를 설치해 리베라가 안전하게 지상으로 내려올 수 있도록 도왔다.

경찰은 당시 29세였던 크리스천 힉스를 체포했다. 그는 현지에서 자주 목격되던 노숙인으로 알려졌으며, 사건 당시 주택 침입 혐의로 체포돼 조사를 받았다. 이후 그는 징역 3년형을 선고받았다. 그는 사건 이후에도 여러 범죄를 저질러 지난 2023년 징역 37년형을 선고받아 복역 중이다.

리베라는 사건 직후 현지 언론과의 인터뷰에서 당시 상황을 "공포영화의 줄거리가 된 것 같았다"고 회상했다. 집 안에 침입한 남성이 자신을 쫓아 지붕까지 올라오면서 극도의 공포를 느꼈다는 것이다.

최근 현지 매체들이 과거 사건을 재조명하는 과정에서 해당 사진이 공개돼 온라인에서 화제가 되고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com