"한 발로 서보세요"…노년기 수명 가르는 7가지 간단 테스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 한 발로 서서 균형을 잡는 능력부터 의자에서 일어나 걷는 속도, 30초 동안 할 수 있는 이두근 운동 횟수까지 노년층의 간단한 신체 능력이 조기 사망 위험과 연관이 있다는 연구 결과가 소개됐다.

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특히 의자에서 일어난 뒤 약 2.4m를 걸어 돌아와 다시 앉는 동작을 빠르게 수행하는 사람일수록 사망 위험이 낮았으며, 한 발로 오래 서 있을 수 있는 사람과 30초 동안 의자에서 많이 일어나는 사람 역시 상대적으로 사망 위험이 낮은 것으로 나타났다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 대만 연구진은 평균 연령 73세인 대만인 1만 3423명을 대상으로 신체 능력과 모든 원인에 의한 사망 위험 사이의 관계를 분석했다. 참가자의 약 62.5%는 여성이었다.

연구진은 노년층의 신체 능력을 유연성, 근력, 균형감각, 민첩성 및 심폐 체력 등 여러 영역으로 나눠 7가지 테스트를 실시했다.

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먼저 심폐 체력은 2분 동안 제자리에서 몇 걸음을 움직일 수 있는지를 측정하는 방식으로 평가했다. 근력은 30초 동안 가벼운 덤벨(男 약 3.6㎏, 女 약 2.3㎏)을 이용해 이두근 운동을 몇 차례 할 수 있는지와 30초 동안 의자에 앉았다 일어나는 동작을 몇 번 반복할 수 있는지를 통해 확인했다.

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유연성은 앉은 상태에서 한 손을 등 뒤로 뻗어 반대쪽 손에 얼마나 가까이 닿을 수 있는지, 또 앉아서 발끝 방향으로 얼마나 멀리 손을 뻗을 수 있는지를 측정했다.

균형감각은 한 발로 30초 동안 서 있는 시간을 측정했으며, 민첩성은 의자에서 일어나 약 2.4m를 걸어갔다가 방향을 바꿔 다시 의자에 앉는 데 걸리는 시간을 기록하는 방식으로 평가했다.

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연구진은 각각의 검사 결과를 종합해 참가자들의 전체적인 체력 점수를 산출한 뒤 약 7년 동안 추적 관찰하며 사망 여부와 비교했다.

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그 결과 의자에서 일어난 뒤 2.4m를 걸어 돌아와 다시 앉는 동작을 가장 빠르게 수행한 그룹은 가장 느린 그룹보다 추적 기간 동안 사망 위험이 59% 낮았다.

여성 참가자의 경우 이 동작을 수행하는 데 걸리는 시간이 약 7~8초를 넘어가면서 사망 위험이 눈에 띄게 높아지는 경향이 나타났다.

한 발로 서 있는 능력에서도 차이가 뚜렷했다. 균형감각 검사에서 가장 좋은 성적을 보인 그룹은 가장 낮은 그룹보다 사망 위험이 50% 낮았다.

30초 동안 의자에서 일어나는 동작을 가장 많이 수행한 그룹은 사망 위험이 45% 낮았고, 2분 동안 제자리걸음을 가장 많이 한 그룹에서도 사망 위험이 42% 낮게 나타났다.

다만 의자에서 일어나 앉는 동작은 무조건 횟수가 많을수록 좋은 것은 아니었다. 남성의 경우 약 15회 정도를 넘어선 이후에는 추가적인 이점이 뚜렷하게 커지지 않는 경향이 관찰됐다.

7가지 체력검사를 모두 합산한 결과에서도 비슷한 경향이 확인됐다. 전체 체력 점수가 가장 높은 그룹은 가장 낮은 그룹에 비해 약 7년의 추적 기간 동안 모든 원인에 의한 사망 위험이 61% 낮았다.

연구진은 신체 능력이 단순히 근육의 힘만을 보여주는 것이 아니라 균형감각과 움직임을 조절하는 신경근육계의 기능까지 반영할 수 있다고 설명했다.

특히 한 발 서기와 의자에서 일어나 걷는 검사에서 좋은 성적을 거둔 사람은 뇌와 근육 사이의 신경근육 조절 능력이 상대적으로 우수할 가능성이 있다는 것이다.

균형감각과 하체 근력이 좋은 사람은 노년기에 낙상할 가능성도 낮아질 수 있다. 고령자의 낙상은 골절과 장기간 입원으로 이어질 수 있고, 경우에 따라서는 생명을 위협하는 결과로 이어질 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

연구진은 이번 결과가 의료 현장에서 노년층의 신체 능력을 정기적으로 평가할 필요성을 보여준다고 강조했다. 각각의 체력검사가 사망 위험과 연관되는 방식은 서로 다를 수 있기 때문에 여러 신체 기능을 함께 평가하는 것이 중요하다는 설명이다.

다만 연구진은 "이번 결과가 특정 체력 수준이 직접적으로 수명을 연장한다고 증명한 것은 아니다. 연구에서 확인된 것은 신체 능력이 높은 사람일수록 추적 기간 동안 사망 위험이 낮게 나타났다는 연관성이다"고 설명했다.

또한 연구진은 신체 활동 부족 자체가 건강에 악영향을 줄 수 있다고 지적했다. 운동 부족은 비만과 심혈관질환, 제2형 당뇨병 등 여러 만성질환 위험을 높일 수 있으며, 장기간의 좌식 생활 역시 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

전문가들은 다만 고령자가 이러한 동작을 직접 시험할 때 넘어질 위험이 있는 만큼 주변에 지지할 수 있는 물체를 두고 무리하지 않는 것이 중요하다고 조언한다. 특히 평소 균형감각이 떨어지거나 낙상 위험이 있는 사람은 혼자 한 발 서기 테스트를 하는 것은 피하는 것이 좋다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com