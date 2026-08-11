[지금자자체에서는] 서울관광재단, 2026 서울썸머비치 성료…광화문에서 흠뻑 젖은 332만명 '신바람

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서울관광재단이 '2026 서울썸머비치'를 성료했다고 11일 밝혔다. 서울관광재단에 따르면 서울썸머비치는 도심 한복판에서 물놀이와 모래놀이, 휴식, 먹거리, 다양한 체험 콘텐츠를 동시에 즐길 수 있는 여름 대표 축제로 올해 4회째다. 올해는 'Wave Summer, Play Seoul'을 주제로 지난 7월 20일부터 8월 9일까지 21일간 진행됐으며 방문객 수는 332만 명에 달했다.

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서울썸머비치의 인기 배경으로는 여름 시즌에 맞춰 방문객이 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠와 야간 접근성 확대 등이 꼽힌다. '워터웨이브존'과 '플레이웨이브존'은 방학을 맞은 아이들, 도심 피서를 즐기는 가족 단위 방문객에게 특히 큰 인기를 끌었다. 대표 놀이시설인 워터 슬라이드는 이용을 위해 대기 줄이 이어질 만큼 높은 인기를 보였고, 샌드아지트는 사전 예약이 연일 빠르게 마감될 만큼 큰 관심을 받았다.

특히 올해는 밤 10시까지 운영해 야간 피서객의 편의를 높이고, 플리마켓과 푸드트럭으로 꾸며진 '플레이마켓존'을 운영해 물놀이와 휴식, 쇼핑, 먹거리를 함께 즐길 수 있도록 했다. 금요일에는 '사일런트 웨이브' 프로그램도 운영해 인기를 얻었다. 사일런트 웨이브는 무선 헤드셋을 활용한 무소음 음악 프로그램으로, 이색적인 도심 속 여름밤을 즐길 수 있도록 운영됐다.

정병호 서울관광재단 관광축제이벤트팀장은 "Wave Summer, Play Seoul이라는 슬로건처럼 서울의 여름을 시원하게 즐기며 많은 분이 특별한 추억을 만드셨기를 바란다"고 말했다.

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○충청남도가 올해 문화의 고장으로 변신 중이다. 충남문화관광재단이 충청남도 문화예술회관 기획공연 패키지 C '클래식 명작 컬렉션'을 선보였다. 클래식 명작 컬렉션은 발레 공연 '호두까기 인형'과 오페라 '세빌리아의 이발사'를 한 번에 관람할 수 있는 패키지다. 충남문화관광재단은 10월 공연에 앞서 8월 19일 오전 11시부터 8월 30일 오후 5시까지 클래식 명작 컬렉션 상품을 한정 판매한다. 두 공연의 R석을 개별 구매 가격보다 50% 할인된 가격에 구입할 수 있다.

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11일 충남문화관광재단에 따르면 김선국제오페라단의 '만능재치꾼 피가로-세빌리아의 이발사'는 재치 넘치는 이발사 피가로가 두 연인의 사랑을 이루어주는 과정을 그린 로시니의 대표작이다. 빠른 전개와 익숙한 아리아, 유쾌한 연기로 오페라를 처음 접하는 관객도 부담 없이 즐길 수 있으며, 10월 29일 오후 7시 30분 무대에 오른다. 12월 21일 오후 7시 30분에는 크리스마스와 연말을 대표하는 클래식 발레 '호두까기 인형'이 막을 올린다. 차이콥스키의 아름다운 음악과 화려한 군무, 환상적인 무대 연출이 어우러져 어린이부터 성인까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공연이다.

이지원 충남문화관광재단 문예진흥본부장은 "연말을 대표하는 '호두까기 인형'과 세계적인 희극 오페라 '세빌리아의 이발사'를 좋은 좌석과 합리적인 가격으로 만날 수 있는 기회인 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

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○경기도와 경기관광공사가 도내 각 지역의 고유한 자원을 활용한 관광 콘텐츠 육성에 나선다. 경기관광공사는 '2026 경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업'을 통해 선정한 6개 시·군 가운데 광명과 하남의 관광 프로그램을 이달부터 운영한고 11일 밝혔다. 경기관광공사에 따르면 이번 사업은 지역의 자연·문화·생활자원을 관광 콘텐츠로 개발해 지역을 대표하는 지속 가능한 관광상품으로 육성하기 위해 마련됐다. 도내 31개 시·군을 대상으로 지난 1월 28일부터 2월 27일까지 공모를 진행했으며, 대면평가와 현장평가 등을 거쳐 광명·동두천·양주·여주·파주·하남 등 6개 시·군을 선정했다.

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광명에서는 광명동굴의 어둠과 자연적인 울림, 미개방 갱도 등 공간적 특성을 활용한 '광명심도(深度): 동굴 깊은 곳, 100년의 시간을 깨우다' 프로그램을 8~9월 선보인다. 광명동굴 미개방 공간에서 음악과 시청각 콘텐츠를 활용해 동굴의 깊이와 분위기를 체험하는 몰입형 명상 프로그램 '동굴 이머시브 명상(케이브 오로라)'은 지난 1일부터 오는 30일까지 운영된다. 21~23일과 28~30일에는 동굴의 자연적인 울림과 음악을 결합한 '암흑 뮤직 스테이지'가 열린다. 동굴의 소리를 활용한 '사운드 스케이프', 생태예술과 동굴 탐험을 결합한 프로그램, 광명동굴을 모티브로 한 미식 콘텐츠 등도 순차적으로 선보일 예정이다.

하남에서는 '나무고아원'을 치유관광 공간으로 재해석한 '하나반 프로젝트'를 운영한다. '하남에서 만나는 나의 반려나무'를 주제로 자연 속에서 휴식과 치유를 경험하는 로컬 관광 프로그램이다. '반려나무 입양 프로젝트'는 8월 21일부터 진행된다. 나무고아원의 입양 가능한 수목과 방문객을 연결하는 프로그램으로, 참가자는 자신만의 반려나무와 관계를 맺고 지속적으로 방문하고 기록하며 나무와 함께 시간을 쌓아가게 된다.

관광 동선도 확대한다. 나무고아원에서 미사한강모랫길과 미사지구까지 동선을 연결해 방문객의 체류 시간을 늘리고, 인근 상권 방문과 소비로 이어지는 지역 관광 모델을 구축할 계획이다. 9월부터는 숲요가·숲테라피·숲명상 등 상설 프로그램을 운영하고, 10월에는 '하나반 치유 페스티벌'을 개최한다.

경기관광공사는 광명과 하남에 이어 동두천·양주·여주·파주 등 나머지 4개 지역의 관광 콘텐츠도 지역별 일정에 맞춰 순차적으로 선보일 예정이다.

경기관광공사 관계자는 "지역이 가진 고유한 공간과 이야기를 관광객이 직접 경험할 수 있는 콘텐츠로 만드는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "지역 콘텐츠가 관광객의 방문과 체류를 넘어 지역 소비와 재방문으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.