젝시믹스, 잠수교 10K 나이트런 2년 연속 후원…"소비자 접점 확대"

Advertisement

Advertisement

젝시믹스가 러닝 대회 후원과 현장 체험을 통해 러닝 시장 공략을 강화한다. 생활체육으로서 러닝의 안전하게 즐길 수 있도록 소비자 접점 확대를 통해 '건전한 러닝 문화' 조성도 지원하낟.

Advertisement

11일 젝시믹스에 따르면 10월 3일 열리는 '잠수교 10K 나이트런'에 지난해에 이어 2년 연속 공식 스폰서로 참여한다. 잠수교 10K 나이트런은 약 3000명의 러너가 참가하는 도심 야간 러닝 행사다. 젝시믹스는 잠수교 10K 나이트 런에서 2026년 가을·겨울(FW) 캠페인 슬로건인 '움직임으로 증명하다'를 내세워 러닝 소비자와의 접점을 확대할 계획이다. 젝시믹스는 대회 참가권을 활용한 고객 유입에도 나선다. 8월 23일까지 공식 온라인몰에서 러닝 카테고리 제품을 5만원 이상 구매한 고객을 대상으로 추첨을 진행해 20명에게 대회 참가권을 증정한다.

대회 당일에는 러닝 전문 라인인 'RX'를 중심으로 브랜드 부스를 운영한다. 참가자들이 러닝 제품을 직접 체험할 수 있도록 하고, 현장 프로그램을 통해 소비자와의 접점을 넓힐 예정이다.

젝시믹스는 러닝 관련 상품도 강화하고 있다. 기능성과 디자인을 갖춘 RX 러닝 라인업을 확대하며 러닝을 주요 성장 분야 중 하나로 키우고 있다. 잠수교 10K 나이트런 대회 후원을 통해 제품 판매뿐 아니라 스포츠 행사 참여와 체험을 통한 브랜드 인지도 확대에도 나설 게획이다.

Advertisement

젝시믹스 관계자는 "지난해에 이어 올해도 잠수교 10K 나이트런과 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "러너들과 함께 호흡하며 운동을 일상으로 연결하는 다양한 브랜드 경험을 선보이겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com