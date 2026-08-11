수능 D-100…대웅제약, 스타강사 이지영과 콜라보 '임팩타임 A+ 30포' 한정판 선보여

◇'임팩타임 A+ 30포' 이지영 강사 한정판 패키지. 사진제공=대웅제약

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2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 채 100일 앞으로 다가왔다.

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시험 당일까지 학습 흐름을 유지하기 위한 체력 및 컨디션 관리가 무엇보다 중요한 시기다.

특히 피로 회복과 집중력 유지를 위해 커피나 에너지드링크 등 고카페인 음료에 일시적으로 의존하는 수험생이 많다. 그러나 청소년은 성인보다 카페인 분해 능력이 떨어져 과도하게 섭취할 경우 가슴 두근거림, 불면, 신경과민 등 부작용을 겪을 수 있어 주의가 필요하다. 순간적인 각성보다는 카페인 부담을 낮추면서 필요한 순간 건강하게 활력을 보충하는 컨디션 관리가 강조되는 이유다.

대웅제약은 이러한 수험생들의 생활 패턴과 영양 섭취 부담을 고려해 고카페인 음료의 대안으로 '임팩타임 A+ 30포'를 선보였다. 스타강사 이지영과 손잡고 콜라보로 선보인 이번 한정판 제품에는 과라나추출물 유래 천연 카페인과 L-테아닌을 1:2 비율로 배합해 카페인 부담은 낮추고 학습 집중력 향상 효과를 높였다. L-테아닌은 카페인과 함께 섭취했을 때 집중력 및 인지 기능 개선에 도움을 주는 것으로 연구를 통해 보고된 바 있다. 여기에 타우린과 비타민 B군 8종을 더해 활력 보충을 돕고, 신경전달물질 합성에 관여해 학습 리듬 유지에 도움을 주는 것으로 확인된 콜린과 이노시톨 성분을 함께 담아 설계했다. 또한 상큼한 오렌지맛으로 리뉴얼했으며, 기존 7포 제품에 이어 장시간 학습으로 지치기 쉬운 수험생들이 시험 직전까지 꾸준히 컨디션을 관리할 수 있도록 30포 대용량 패키지로 구성했다. 휴대성 좋은 스틱젤리 제형을 그대로 유지해 학교, 학원, 독서실 등 어디서나 물 없이 간편하게 섭취할 수 있도록 했다.

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박은경 대웅제약 CH본부장은 "수능 D-100이라는 상징적인 시점에 맞춰 수험생의 대표 멘토인 이지영 강사와의 콜라보로 특별한 한정판 패키지를 선보이게 됐다"며 "임팩타임 A+를 통해 고카페인 음료 의존도가 높아지는 수험생들에게 보다 건강한 컨디션 관리 솔루션을 제공하는 한편, 수험생들이 최상의 학습 상태를 유지할 수 있도록 돕는 대표 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com