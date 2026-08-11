"2천년 넘게 멀쩡한 붉은 암벽화"…출산 때 흘린 피 사용 덕분?

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 남부의 거대한 절벽을 붉게 물들인 고대 암벽화가 2000년 넘게 폭우와 고온다습한 환경을 견뎌온 비밀이 밝혀졌다.

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연구진은 암벽화의 안료를 붙이는 재료로 석회와 붉은 흙뿐 아니라 사람과 동물의 피까지 사용했을 가능성을 제시했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 광시좡족자치구 좌강 유역에 자리한 화산암화는 약 260㎞에 걸쳐 80곳이 넘는 유적지에 분포한다. 사람과 동물, 배, 무기, 악기 등 다양한 형상이 붉은색으로 그려져 있으며, 그중 가장 대표적인 화산 지역의 이름을 따 '화산암화'로 불린다.

이 암벽화군은 2016년 유네스코 세계문화유산에 등재된 '좌강 화산 암화 문화경관'의 일부다. 제작 시기는 최소 2000년 전으로 추정된다.

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화산암화가 특히 주목받아온 이유는 혹독한 자연환경에서도 그림이 놀라울 정도로 잘 보존돼 있기 때문이다. 이 지역은 무덥고 습한 아열대 몬순 기후에 속하며 폭우와 태풍도 잦다. 그럼에도 수천 년이 지난 현재까지 절벽 곳곳에서 붉은 그림이 선명하게 남아 있다.

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이 비밀을 풀기 위해 중국 산둥대학교와 광시민족박물관 연구진이 나섰다.

최근 화산암화의 제작 방식과 보존 비결을 밝히기 위해 암벽화 조각을 분석했고 연구 결과는 국제학술지 'Journal of Archaeological Science'에 게재됐다.

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연구진의 분석 결과 붉은색을 내는 안료에는 나노미터 크기의 적철석이 풍부한 붉은 흙이 사용된 것으로 나타났다. 하지만 연구진의 관심을 끈 것은 안료 아래에 존재하는 얇은 모르타르층이었다.

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이 층에서는 혈액과 관련된 혈청 단백질이 확인됐다. 연구진은 이를 바탕으로 고대 화산암화의 결합재가 석회와 혈액을 섞어 만든 혼합물일 가능성이 높다고 분석했다.

연구진은 잘 보존된 암벽화 조각을 암석에서 떼어내기 위해 실험 과정에서 전동드릴까지 사용해야 할 정도로 결합력이 강했다고 설명했다.

흥미로운 점은 연구진이 확인한 단백질 가운데 일부가 인간의 혈액과 관련돼 있었다는 것이다. 특히 프로락틴 유도 단백질(prolactin-inducible protein)과 락토트랜스페린(lactotransferrin) 등 여성의 생식·수유와 관련된 단백질이 확인됐다.

연구진은 이를 근거로 인간의 피 가운데 일부가 출산 직후 또는 산후 출혈 과정에서 나온 혈액이었을 것이라고 추정했다.

아울러 연구진은 사람의 혈액과 동물의 혈액이 지역에 따라 서로 다른 비율로 사용됐을 가능성도 제시했다. 일부 표본에서는 인간 혈액의 흔적이 압도적으로 많았지만 다른 지역에서는 소 등 동물에서 유래한 단백질도 상당한 비중을 차지했다. 이는 화산암화 전체에서 하나의 고정된 제조법만 사용된 것이 아니라 지역별로 재료 배합이 달랐을 가능성을 보여준다.

연구진은 혈액을 넣는 행위가 단순한 기술적 선택만은 아니었을 가능성도 주목했다. 화산암화에 그려진 인물과 물체에는 청동 북, 고리 손잡이가 달린 단검, 양뿔 모양의 장식물 등 제례적 성격을 가진 것으로 보이는 형상이 포함돼 있다.

즉, 혈액이 그림을 오래 보존하기 위한 결합재인 동시에 특정한 상징적 의미를 가졌을 수 있다는 것이다. 특히 혈액이 생명과 출산, 다산을 상징하는 재료였다면 여성의 생식능력이나 조상 숭배와 관련된 의례에서 사용됐을 가능성도 배제할 수 없다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com