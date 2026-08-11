감성 베이커리 카페 '스페셜땡스투', 제5회 청룡시리즈어워즈 리셉션 공식 협찬…"K-콘텐츠 주역들에게 달콤한 감사"

성수동의 핫플 스페셜땡스투가 제5회 청룡시리즈어워즈 리셉션장을 빛냈다.

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'제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)'가 지난 7월 31일 성황리에 막을 내린 가운데, 청룡시리즈어워즈의 공식 리셉션 행사를 달콤하게 빛낸 특별한 파트너십이 화제를 모으고 있다.이번 시상식 리셉션에는 감성 베이커리 카페 브랜드 '스페셜땡스투(Special Thanks to)'가 공식 협찬사로 참여해 자리를 빛냈다.

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스페셜땡스투는 매일 정성스럽게 구워내는 프리미엄 베이커리와 독창적인 시그니처 음료, 그리고 소중한 이들에게 마음을 전하는 감성적인 패키지로 사랑받고 있는 브랜드다.이번 리셉션장에서 스페셜땡스투는 정성스레 준비한 마들렌이나 휘낭시에 등 시그니처 베이커리로 이목을 집중시켰다. 엄선된 좋은 재료로 구워낸 고소하고 달콤한 베이커리 메뉴들은 세련된 플레이팅과 어우러져 현장에서 호평을 받은 것. 특히 이곳의 시그니처 메뉴인 '봄들렌'은 화이트 초콜릿과 실제 꽃으로 장식된 핫아이템으로, 이날 리셉션장에서 셀럽들의 관심을 끌었다.

스페셜땡스투와 함께한 제5회 청룡시리즈어워즈 리셉션.

제5회 청룡시리즈어워즈 리센션장에서도 빛이 난 스페셜??뵀塚 '봄들렌' 등 고품격 베이커리.

한편, 올해로 5회째를 맞이한 청룡시리즈어워즈는 전현무와 임윤아의 매끄러운 진행 아래 파라다이스시티 크로마에서 개최되었으며, 급변하는 OTT 시장 속에서 한 해 동안 전 세계 시청자들에게 감동과 웃음을 선사한 최고의 작품과 아티스트들을 가려내며 대한민국 대표 시상식으로서의 권위를 다시 한번 입증했다.

청룡시리즈어워즈는 국내 최초의 스트리밍 콘텐츠 전문 시상식으로, 넷플릭스를 비롯해 디즈니+·웨이브·티빙·쿠팡플레이 등 주요 플랫폼에서 공개된 드라마와 예능 가운데 대중성과 작품성을 두루 인정받은 콘텐츠를 대상으로 수상작을 선정한다.이번 제5회 시상식에서는 치열한 경쟁 끝에 드라마·예능 부문에서 각각 대상, 최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상 등 총 18개 부문의 주인공이 가려졌다. 영예의 대상은 김고은이 차지했으며, 드라마 부문 최우수작품상은 '취사병 전설이 되다', 예능 부문 최우수작품상은 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 각각 수상했다. 남녀주연상은 배우 박해수와 신혜선에게 돌아갔으며, 남녀예능인상은 김원훈, 김숙이 각각 받았다