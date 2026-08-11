K뷰티 글로벌 파워…코스맥스, 최대 분기 매출·영업이익 기록

◇경기 성남시에 위치한 코스맥스 판교사옥 전경. 사진제공=코스맥스

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K뷰티 글로벌 인기에 힘입어, 코스맥스가 올해 2분기에 사상 최대 분기 매출과 영업이익 기록을 세웠다.

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11일 금융감독원 전자공시시스템 공시에 따르면, 지난 2분기 연결 매출이 전년 동기 대비 27% 증가한 7949억원을 기록했고, 영업이익 역시 21% 증가해 사상 최대 분기 규모인 737억원으로 집계됐다.

상반기 기준 연결 매출액은 1조 4769억원, 영업이익은 1268억원으로 각각 전년 동기 대비 22%, 13% 증가했다.

한국법인이 전체 성장을 주도했다. 국내법인 매출액은 전년 동기 대비 23% 증가한 5184억원으로, 분기 기준 처음으로 5000억원대를 돌파했다. 같은 기간 영업이익은 13% 늘어난 564억원으로 집계됐다.

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K뷰티 인디브랜드 고객사들이 미국을 넘어 전 세계 시장으로 진출지를 확대하고 있고, 글로벌 고객사 및 유럽 고객사와 협력이 확대되면서 직수출 매출 역시 증가했다.

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해외사업에선 중국 법인이 전년 동기 대비 33% 성장한 1974억원으로 견조한 성장세를 이어갔다. 상하이법인에선 현지 색조 고객사들이 높은 성장률을 보인 가운데, 쿠션·파운데이션 등 베이스 메이크업과 블러셔·립 제품군이 성장을 견인했다. 광저우 법인은 채널 다각화 노력에 힘입어 온라인·수출 채널 전반에서 고른 성장을 기록했다.

미국 법인은 매출 538억원으로 전년 동기 대비 79% 성장했고, 창사 이래 첫 분기 흑자전환에 성공했다.

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동남아 법인도 호실적을 거뒀다. 인도네시아 법인은 편의점, 슈퍼마켓 등 기존 MT(Modern Trade) 채널 고객사들의 실적 회복과 소규모 잡화점 등 GT(General Trade) 채널 신규 고객사 성장에 힘입어 전년 동기 대비 38% 증가한 289억원의 매출을 달성했다. 말레이시아·싱가포르·인도 등 인접국 수출 채널 매출도 확장세다. 태국 법인은 주요 고객사의 기존 히트 제품 재주문이 증가하며 전년 동기 대비 8% 성장한 249억원을 기록했다.

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코스맥스 관계자는 "하반기에도 스킨케어 강세와 글로벌 K뷰티 수요 확대, 신규 고객사 안착 등을 기반으로 글로벌 화장품 ODM 1위의 입지를 더욱 견고히 다져 나갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com