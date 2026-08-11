"헬멧 안에서 뭔가 꿈틀"…1시간 훈련한 선수, 벗어보니 '독사'

사진출처=KATV

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 고등학교 미식축구 선수가 뱀이 들어있는 헬멧을 쓴 채 1시간 동안 훈련을 한 것으로 드러나 충격을 주고 있다. 헬멧 안쪽에 있던 뱀은 약 60㎝ 길이의 독사였다.

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뉴욕포스트, KATV 등 미국 매체들에 따르면 아칸소주 모멜 고등학교 미식축구 선수 A는 훈련 중 머리 부분에서 이상한 느낌을 감지했다.

선수는 헬멧을 확인하기 위해 코치진에게 가져갔고, 이를 살펴보던 관계자들은 헬멧 패드 아래에서 뱀 한 마리를 발견했다. 뱀은 약 60㎝ 길이의 독사인 코튼마우스(cottonmouth, 늪살무사)로 확인됐다. 다행히 A선수가 뱀에 물리지는 않은 것으로 전해진다.

커크 호튼 코치는 현지 방송과의 인터뷰에서 "정말 충격과 믿기 어려움 그 자체였다"며 "10년 동안 이런 일을 직접 볼 가능성보다 복권에 당첨될 가능성이 더 높을 것"이라며 놀라움을 감추지 못했다.

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뱀은 헬멧의 안쪽 패딩 아래로 들어간 것으로 추정된다. 패딩에 가려져 있어 선수나 주변 사람들이 쉽게 발견하지 못했던 것으로 보인다.

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더 아찔한 점은 선수가 뱀의 존재를 모른 채 1시간가량 훈련을 계속했다는 것이다.

코치진은 뱀을 직접 꺼내려 하지 않고 헬멧 전체를 큰 보관용 가방 안에 넣어 격리했다. 이후 동물관리국 직원들이 현장에 도착해 뱀을 안전하게 꺼내는 작업을 진행했다.

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한 관계자는 "자동차 통풍구나 엔진, 가방 등에서 뱀을 꺼내본 경험은 있지만 헬멧에서는 처음이었다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com