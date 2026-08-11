한국건강관리협회, 캄보디아 모바일 앱 기반 건강증진 연구 국제 학술지 게재

[스포츠조선 장종호 기자] 한국건강관리협회(회장 김인원, 이하 '건협')가 수행한 '캄보디아 mHealth 기반 건강증진 프로그램' 연구 성과가 국제 학술지 'Research in Community and Public Health Nursing(RCPHN, 2026년 37권 2호)'에 게재됐다.

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이번 연구는 한국국제협력단(KOICA) 시민사회협력프로그램의 일환으로, 건협과 전북대학교가 컨소시엄을 구성해 2022년부터 2024년까지 캄보디아 프렉프노우(Prek Pnov) 지역 주민을 대상으로 진행한 '비전염성 질환 (noncommunicable disease, NCD) 예방 및 관리 사업'의 데이터를 분석한 결과다.

캄보디아를 비롯한 저개발국은 의료 인프라 부족과 비전염성 질환으로 인한 높은 사망률이 주요 사회적 과제로 꼽힌다. 이에 연구진은 NCD 고위험군 40세 이상 주민 204명을 대상으로, mHealth 기술과 지역사회 기반 건강생활클럽 (Healthy Lifestyle Club)을 결합한 통합 건강증진 프로그램을 2년간 운영했다.

참여자들은 매일 걷기 활동을 실천하며 모바일 앱을 통해 기록을 공유했다. 연구진은 참여자의 평균 일일 걸음 수를 기준으로 저걸음군(8000보 미만)과 고걸음군(8000보 이상)으로 나누어 대사 건강 지표와 생활습관의 변화를 추적 관찰했다.

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2년의 추적 관찰 결과, 프로그램 참여 기간 동안 대사증후군 관련 지표가 개선되는 양상이 확인됐다. 분석 결과, 두 그룹 모두에서 2년간 허리둘레, 이완기 혈압, 공복 혈당이 유의하게 감소했고, HDL-콜레스테롤은 증가했다. 대사증후군 유병률 역시 저걸음군과 고걸음군 모두에서 통계적으로 유의하게 낮아졌다.

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생활습관 측면에서도 규칙적인 운동 실천과 과일 섭취량이 늘고, 가당·인공감미 음료 섭취가 줄어드는 등 유의미한 변화가 확인됐다.

특히, 고걸음군과 저걸음군 간 시간에 따른 변화 양상에는 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다는 점도 주목할 만하다. 이는 절대적인 하루 걸음수 목표 자체보다, 걷기를 포함한 건강생활 실천 프로그램에 얼마나 꾸준히 참여했는지가 대사 건강 개선과 더 밀접한 관련이 있을 가능성을 시사한다.

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이번 프로그램은 의료 접근성이 낮은 캄보디아 지역사회에서 mHealth 앱을 활용한 자기 관리, 동료 간 지지, 지역 의료진 및 마을 보건 요원과의 협력을 결합한 방식으로 운영됐다. 초기 참여자 275명 중 204명이 2년간 이탈 없이 참여해 74.2%의 높은 유지율을 기록한 점은 스마트폰 기반 프로그램의 지속 가능성을 보여준다.

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이번 연구는 의료 인프라가 제한된 환경에서 mHealth와 건강생활클럽을 결합한 형태의 건강증진 모델이 주민들의 자가 관리 역량을 강화하고 실질적인 건강 개선에 기여할 가능성을 보여준다. 다만 이번 연구는 대조군 없이 진행된 관찰연구로, 연구진은 이를 탐색적 결과로 해석해야 한다는 점을 밝히고 있다.

건협 메디체크연구소 연구진은 "이번 연구를 통해 저개발국 주민들의 비전염성 질환 관리에 mHealth 기술이 도움이 될 수 있는 가능성을 확인했다. 연구결과가 유사한 환경을 가진 다른 저개발국이나 개발도상국에서도 mHealth 기술과 건강생활클럽을 접목한 건강증진 사업을 적용하는 근거가 될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한편, 이번 논문이 게재된 'RCPHN'은 세계적 규모의 학술 논문 데이터베이스인 SCOPUS에 등재된 공신력 있는 국제 학술지로, 이번 게재를 통해 저개발국 환경에서 시도된 건협과 전북대학교의 건강증진 모델이 전문 학계의 검토를 거쳐 학술적 가치를 인정받았다는 의의가 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com