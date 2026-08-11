롯데, TPG와 '1조 3105억원 규모' 롯데렌탈 매각 본계약 체결

롯데가 글로벌 톱 티어(Top Tier) 투자회사인 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 11일 롯데렌탈의 경영권 지분 매각계약을 체결했다.

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호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)이 매각대상으로, 매매대금은 총 1조 3105억원(주당 5만9000원) 이다.

지난 5월 중순 기존 매수인인 글로벌 PEF 어피니티에쿼티파트너스와 계약 종료 후 롯데는 다수의 잠재 매수자들과 협의를 진행했다. 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래종결, 충분한 자금조달 역량, 기타 계약조건 등을 종합적으로 검토한 후에 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

롯데는 이번 본계약 체결을 통해 유입된 자금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성을 개선하는 동시에 본원적 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로 활용함으로써 수익성과 운영 효율성을 높여 글로벌 경쟁력을 지속 강화해 나갈 예정이다. 또한 이번 매각을 바탕으로 주요 사업군의 수익성 개선과 함께 핵심사업 중심의 포트폴리오 조정을 더욱 발빠르게 추진한다는 방침이다.

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롯데 관계자는 "시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다"며, "핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획"이라고 말했다.

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한편 이번 거래는 공정거래위원회 기업결합승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다. 앞서 롯데는 어피니티에쿼티파트너스에 롯데렌탈을 매각하려 했으나, SK렌터카를 보유한 어피니티에쿼티파트너스의 인수가 경쟁 제한 우려로 공정위의 승인을 받지 못해 거래가 무산된 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com