[SC 건강칼럼] 넘어졌을 뿐인데 척추골절? 휴가철 낙상사고 주의

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휴가철에는 물놀이, 등산, 캠핑 등 야외활동이 늘면서 낙상 사고 위험도 증가한다. 넘어지거나 미끄러진 뒤 허리 통증이 계속된다면 척추골절 여부를 확인해 볼 필요가 있다. 특히 골다공증이 있는 고령층은 작은 충격에도 골절이 발생할 수 있어 주의해야 한다.

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척추골절은 외상이나 골다공증으로 척추뼈가 손상되거나 내려앉는 질환이다. 방치하면 만성 통증뿐 아니라 척추 변형, 신경 손상으로 이어질 수 있다.

척추골절은 크게 외상성 골절과 골다공증성 골절로 나뉜다. 외상성 골절은 교통사고, 추락, 스포츠 손상 등 강한 충격으로 발생한다. 골다공증성 골절은 뼈가 약해진 상태에서 넘어지거나 무거운 물건을 드는 등 작은 충격에도 생길 수 있다. 골다공증성 척추골절은 고령화로 인해 꾸준히 증가하고 있다.

특히 척추골절은 외상의 크기보다 뼈의 강도가 중요한 질환이다. 골다공증이 있으면 일상적인 낙상이나 엉덩방아만으로도 척추뼈가 주저앉는 압박골절이 발생할 수 있어 단순 허리 통증으로 오인하기 쉽다.

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대표 증상은 갑작스러운 허리 통증이다. 움직일 때 통증이 심해지고, 앉거나 일어설 때 불편감이 커진다. 골절 부위를 누르면 통증이 나타나고, 척추가 주저앉으면서 키가 줄거나 등이 굽을 수 있다. 골절이 심하면 신경이 눌려 다리 저림, 감각 저하, 근력 약화와 함께 배뇨, 배변 장애가 나타날 수 있어 신속한 치료가 필요하다.

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진단은 병력 청취와 신체검사를 바탕으로 X선 검사를 시행한다. 초기 골절이나 미세 골절은 확인이 어려울 수 있어 CT나 MRI를 추가하기도 한다. MRI는 골절의 상태와 신경 손상 여부를 확인하는 데 도움이 되며, 골다공증이 의심되면 골밀도 검사도 함께 시행한다.

척추골절은 골절 형태와 신경 손상 여부에 따라 치료법이 달라진다.

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척추의 형태가 유지되고 신경 손상이 없는 골절은 안정, 통증 조절, 보조기 착용, 재활치료 등 보존적 치료를 시행한다. 골다공증성 압박골절도 대부분 보존적 치료로 호전될 수 있다. 다만 통증이 심해 일상생활이 어렵거나 충분한 치료에도 증상이 지속되는 경우 척추체 성형술이나 풍선척추성형술을 선택적으로 고려할 수 있다. 반면 척추가 불안정하거나 신경 압박이 동반된 경우에는 척추유합술(나사못 고정술) 등 수술적 치료가 필요할 수 있다. 치료 후에는 재활운동으로 척추 주변 근육을 강화하고 기능을 회복해야 한다.

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골다공증 환자는 골절 치료와 함께 골다공증 관리도 병행해야 한다. 치료하지 않으면 다른 척추에서 다시 골절이 발생할 위험이 높다. 칼슘과 비타민D를 충분히 섭취하고 근력운동과 균형운동을 꾸준히 병행하는 것이 도움이 된다.

예방을 위해서는 낙상을 줄이는 생활습관이 중요하다. 실내에서는 미끄러운 바닥을 정리하고 욕실에는 미끄럼 방지 매트를 설치하는 것이 좋다. 외출 시에는 미끄럼 방지 신발을 착용하고, 50세 이상 성인, 폐경 이후 여성, 골다공증 위험군은 정기적으로 골밀도 검사를 받는 것이 좋다.

도움말=가톨릭대학교 인천성모병원 정형외과 방청원 교수