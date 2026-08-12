더위 속 만성질환자 '비상'…고혈압·신장질환·호흡기질환자, 이렇게 대비해야

◇더위가 이어지면서 만성질환자들의 건강에 비상이 걸렸다. 전문가들은 충분한 수분 섭취와 무리한 야외활동 자제 등을 당부하고 있다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철 무더위가 건강을 위협하고 있다. 기온이 35도를 넘나드는 날씨가 계속되면 체온 조절을 위해 혈관이 확장되고 땀 배출이 급격히 늘어나면서 우리 몸은 평소보다 큰 부담을 받는다. 특히 만성질환을 앓고 있는 사람들은 더위로 인해 기존 질환이 악화되거나 온열질환이 겹치면서 응급상황으로 이어질 위험이 높다.

질병관리청은 폭염 기간에는 충분한 수분 섭취와 무리한 야외활동 자제, 냉방 환경 유지 등 기본적인 예방수칙을 지키는 것이 중요하며, 만성질환자는 평소 복용 중인 약을 임의로 중단하지 말고 몸 상태를 더욱 세심하게 살펴야 한다고 당부했다.

◇고혈압 환자…"혈압 떨어졌다고 약 끊으면 더 위험"

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고혈압 환자는 더위로 혈관이 확장되면서 평소보다 혈압이 낮아질 수 있다. 여기에 많은 땀을 흘려 탈수가 발생하면 혈액량이 감소하면서 어지럼증이나 실신 위험도 커진다.

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간혹 여름철 혈압이 낮게 측정됐다는 이유로 혈압약 복용을 스스로 중단하는 경우가 있지만, 이는 혈압이 다시 급격히 상승하거나 심근경색, 뇌졸중 같은 심뇌혈관질환 위험을 높일 수 있다. 또한 일부 이뇨제는 탈수를 악화시킬 수 있어 폭염 기간에는 혈압과 몸 상태를 평소보다 자주 확인하는 것이 중요하다.

서울대병원 순환기내과 이해영 교수는 "여름철 혈압이 평소보다 낮게 측정되더라도 약을 임의로 줄이거나 중단해서는 안 된다"며 "먼저 충분한 수분을 보충해 보고, 그런데도 혈압이 계속 낮다면 담당 의료진과 상담해 약물 조절을 논의하는 것이 가장 안전하다"고 조언했다.

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◇신장질환 환자…"탈수는 급성 신손상으로 이어질 가능성"

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신장은 체내 수분과 전해질 균형을 유지하는 장기다. 무더위로 많은 땀을 흘리면 신장으로 가는 혈류가 감소하면서 신장 기능이 급격히 떨어질 수 있다.

특히 만성콩팥병 환자는 가벼운 탈수도 급성 신손상을 유발할 수 있으며, 투석 환자는 전해질 이상과 혈압 변화가 심해질 위험이 있다.

다만 신장질환자라고 무조건 물을 많이 마시는 것은 금물이다. 투석 환자나 심부전을 동반한 환자는 과도한 수분 섭취가 폐부종이나 심부전을 악화시킬 수 있어 주의해야 한다.

서울성모병원 가정의학과 신현영 교수는 "만성 신장질환자는 탈수와 전해질 불균형이 발생하기 쉽다. 수분 섭취는 의료진의 권고에 맞춰 조절하고, 소변량 감소나 심한 부종, 의식 변화가 나타나면 즉시 진료를 받아야 한다"고 당부했다.

◇호흡기질환 환자…"더운 공기와 오존도 증상 악화 원인"

천식과 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자는 폭염 자체뿐 아니라 오존과 초미세먼지 농도가 높아지는 여름철 대기환경에도 영향을 받는다.

고온의 공기와 높은 습도는 기관지를 자극해 기침과 호흡곤란을 악화시키며, 오존 농도가 높은 날에는 천식 발작 위험도 커질 수 있다.

냉방도 무조건 강하게 하는 것은 좋지 않다. 실내외 온도 차가 너무 크면 기관지가 자극될 수 있어 실내 온도는 24~26도 정도를 유지하는 것이 바람직하다.

흡입기나 응급약은 항상 휴대하고, 증상이 악화되면 참지 말고 즉시 진료를 받아야 한다.

고려대 구로병원 호흡기·알레르기내과 김상혁 교수는 "겨울철에만 호흡기질환이 악화된다고 생각하기 쉽지만, 폭염과 높은 오존 농도 역시 기도에 부담을 주고 만성 호흡기질환자의 증상을 악화시킬 수 있다"며 "특히 고령자나 폐기능이 저하된 환자, 산소치료를 받는 환자는 더운 시간대의 외출을 피하고 적절한 냉방과 충분한 수분 섭취를 통해 체온 상승과 탈수를 예방해야 한다"고 말했다.

◇무더위 건강관리 핵심은 '탈수 예방과 무리하지 않기'

전문가들은 만성질환자의 폭염 건강관리에서 가장 중요한 것은 탈수를 막고, 체온 상승을 최소화하며, 평소 치료를 꾸준히 이어가는 것이라고 강조한다.

갈증이 심해질 때까지 기다리지 말고 규칙적으로 수분을 섭취하고, 가장 더운 오전 11시부터 오후 5시 사이에는 가급적 야외활동을 피하는 것이 좋다. 또한 냉방이 가능한 실내에서 충분히 휴식을 취하고, 몸 상태에 평소와 다른 변화가 나타나면 증상을 참지 말고 의료기관을 방문하는 것이 안전하다.

폭염은 단순히 더운 날씨가 아니라 기저질환자의 건강을 위협하는 재난이 될 수 있다. 특히 고혈압, 신장질환, 호흡기질환 환자는 작은 증상 변화도 놓치지 않는 세심한 관리가 무엇보다 중요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com