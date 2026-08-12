7조 몰렸던 IPO의 굴욕…피스피스스튜디오, 두 달 만에 공모가 4분의 1

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패션 브랜드 '마르디 메크르디' 운영사 피스피스스튜디오의 화려했던 기업공개(IPO) 흥행이 무색해졌다. 일반청약에서 7조원이 넘는 증거금을 끌어모았지만 상장 두 달여 만에 주가는 공모가의 4분의 1 수준으로 내려앉았다.

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지난 6월 8일 코스닥 시장에 상장한 피스피스스튜디오는 10일 5650원에 거래를 마쳤다. 공모가 2만1500원과 비교하면 약 74% 낮은 수준이다. 시가총액 역시 상장 당일 종가 기준 1945억원에서 800억5400만원으로 약 59% 줄었다.

상장 전 분위기는 정반대였다. 기관투자자 대상 수요예측에서 847.76대 1의 경쟁률을 기록했고 공모가는 희망범위(1만8000~2만1000원) 상단을 넘어선 2만1500원으로 결정됐다. 일반청약에서도 1194.94대 1의 경쟁률과 약 7조2800억원의 증거금을 모았다.

상장 당일에는 공모가보다 48.8% 높은 3만2000원에 거래를 시작해 장중 4만2000원까지 치솟았지만 이후 하락세로 돌아섰다. 6월 하순에는 5000원대로 내려왔고 이후에도 공모가를 크게 밑도는 흐름이 이어졌다. 상장 전 투자 열기와 상장 이후 시장 평가 사이에 상당한 온도차가 나타난 셈이다.

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실적 성장세 둔화도 부담이다. 피스피스스튜디오는 지난해 매출 1179억원과 영업이익 167억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 3.6% 증가하는 데 그쳤고 영업이익은 40% 넘게 감소했다. 올해 1분기에는 매출이 전년 동기 대비 약 30%, 영업이익은 약 75% 줄었다.

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주력 브랜드에 대한 높은 의존도도 과제다. 마르디 메크르디 우먼 매출은 2024년 1012억원에서 지난해 959억원으로 감소했지만 여전히 전체 매출의 80% 이상을 차지한다. 베이컨트 아카이브, 헬로선라이즈 등으로 브랜드 포트폴리오를 확대하고 있지만 아직 주력 브랜드를 대체할 만한 규모는 아니다.

회사도 실적 부진이 주가에 영향을 미쳤다는 점은 인정했다. 피스피스스튜디오 관계자는 스포츠조선과의 통화에서 "공개된 것처럼 이전보다 매출이 감소한 부분이 주가에 영향을 미친 이유 중 하나라고 생각한다"며 "상장 당시 IR에서도 밝혔듯 글로벌 진출 등을 통해 떨어진 매출을 다시 끌어올리려고 하고 있다"고 말했다.

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회사는 주주가치 제고에도 나섰다. 지난달 100억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결했다. 회사는 브랜드 경쟁력과 글로벌 성장 잠재력에 비해 기업가치와 시장 평가 간 괴리가 존재한다는 판단에 따른 결정이라고 설명했다. 주가 안정과 수급 개선을 도모하겠다는 취지다.

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상장 당시 관심을 받았던 오너 일가 중심의 지분구조도 다시 눈길을 끈다. 박화목 대표의 10세 딸 박제인 양은 당시 8.6%를 보유한 2대 주주로, 공모가 기준 지분가치는 약 221억원이었다. 박 대표의 처제 이수인 씨도 3.2%를 보유하고 상장 과정에서 일부 지분을 구주매출했다.

회사 측은 자녀 지분이 개인사업자를 가족 법인으로 전환하는 과정에서 형성된 것으로 상장을 염두에 둔 지분구조가 아니라고 설명했다. 이 씨 역시 마르디 메크르디 스포츠 라인 '악티프'를 기획·총괄하며 회사 성장에 참여한 인력이며, 특수관계인의 구주매출도 증여세 납부 재원 마련을 위한 것이라고 해명한 바 있다.

회사가 성장 돌파구로 삼고 있는 시장은 중국이다. 피스피스스튜디오는 지난 4월 중국 현지 법인을 설립하고 기존 파트너사를 통한 사업에서 직진출 체제로 전환했다. 수수료를 받던 방식에서 벗어나 현지 판매 매출을 직접 가져가는 구조를 구축하기 위해서다.

초기 판매 성과도 나타났다. 중국 직진출 첫날 약 6억원의 매출을 기록했고, 6월부터 샤오홍슈 등 현지 온라인 플랫폼에서 공식 채널 운영을 본격화했다. 첫 달 판매거래액은 약 25억원이다. 하반기에는 상하이 플래그십 스토어도 열 계획이다.

다만 초기 판매 실적만으로 중국 사업의 성과를 판단하기에는 이르다는 게 회사 측 설명이다. 현지 법인 설립과 인력 채용 등에 비용이 투입되는 데다 직진출한 지 수개월밖에 지나지 않았기 때문이다.

회사 관계자는 "4월 현지 법인을 설립한 이후 인력 채용 등 고정비가 들어가는 시기"라며 "직진출한 지 몇 달 만에 수십억원, 수백억원의 성과를 냈다고 말할 단계는 아니다"고 말했다. 이어 "현재는 보다 건강한 사업 구조를 만들기 위해 투자하는 시기"라고 설명했다.

상장 당시 제시한 2028년 중국 사업 연 매출 1000억원 목표에는 큰 변화가 없다는 입장이다. 공모가 대비 주가가 70% 넘게 하락한 가운데 이제는 중국 직진출과 글로벌 성장 전략을 실제 실적으로 증명해야 하는 과제가 남았다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com