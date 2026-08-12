[SC 헬스칼럼] 각막 깎지 않는 시력교정 'ICL 렌즈삽입술'…고도근시 환자에 효과적 대안

휴가철과 방학에 여행 대신 큰맘 먹고 시력교정 수술을 선택하는 젊은 층이 많다.

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그러나 정밀검사 결과 각막이 지나치게 얇거나 근시와 난시가 심해 스마일프로, 라식, 라섹 등 레이저 수술이 불가능하다는 진단을 받는 경우도 적지 않다. 안경 없이는 일상생활이 어려운 고도근시 환자에게는 당혹스러운 소식이지만, 다행히 각막을 깎지 않고도 시력을 회복할 수 있는 'ICL 렌즈삽입술'이라는 안전하고 효과적인 대안이 있다.

ICL(Implantable Contact Lens)은 자신의 도수에 맞춘 특수 렌즈를 홍채와 수정체 사이의 미세한 공간에 삽입해 근시와 난시를 교정하는 수술이다. 렌즈 재질은 인체 친화적인 콜라머(Collamer)로, 눈 속에서 염증 반응을 거의 일으키지 않고 신진대사 물질을 원활히 투과시켜 안전성이 높은 것으로 알려져 있다.

필자의 의료진이 수술 후 10년간 환자를 추적 조사한 결과 오랜 시간이 지나도 시력이 안정적으로 유지되고 부작용이 드물다는 사실을 국내 최초로 확인했으며, 이는 대한안과학회지 논문으로도 발표됐다. 최근에는 기존 점탄물질 대신 평형염액을 사용해 안압 상승 우려를 줄이고 수술 시간을 단축한 업그레이드 방식이 도입됐으며, 그 효과는 국제 학술지 논문을 통해서도 입증됐다.

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고도근시와 난시가 동반된 환자에게는 독자적으로 개발한 '슈퍼세이브 렌즈삽입술(SSVC ICL)'이 유용한 선택지가 되고 있다.

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일반적으로 난시 교정에 사용하는 토릭 렌즈는 눈 속에서 미세하게 회전하면 교정 효과가 급격히 떨어져 시력이 오히려 나빠질 수 있다. 슈퍼세이브 방식은 각막절개술로 난시를 먼저 해결하고 일반 렌즈삽입술로 근시를 교정하는 방법으로, 회전에 의한 시력 저하 위험을 줄이고 렌즈가 얇아 눈 속 공간 확보와 비용 면에서도 유리하다.

다만 병합 수술이 모든 환자에게 최선은 아니다. 눈의 구조와 난시 축, 생활 습관을 분석한 맞춤 설계가 필요하며, 정확도를 높이기 위해 항법장치 '칼리스토아이'를 활용하기도 한다. 전방 깊이가 얕으면 렌즈삽입술 자체가 어려울 수 있어 사전 검사가 중요하고, 비용이 높고 침습적인 수술인 만큼 신중한 결정이 필요하다.

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ICL수술 후에는 관리도 중요하다. 1주일가량은 눈을 오래 쓰는 활동을 피하고, 4주간은 무거운 물건을 드는 일이나 격렬한 운동을 삼가야 한다. 세안은 3일 후, 샤워와 머리 감기는 1주일 후부터 가능하며 염색과 눈 화장은 각각 한 달, 3주가량 미루는 것이 좋다. 감염 예방을 위해 눈을 손으로 만지지 않도록 주의하고, 수면 중 무의식적으로 눈을 비비는 것을 막기 위해 수술 후 2주간은 보호 안대를 착용하는 것이 도움이 된다. 레이저 수술이 불가능하다는 진단을 받았다고 해서 시력교정을 포기할 필요는 없다. ICL 렌즈삽입술처럼 각막을 깎지 않는 좋은 대안이 있는 만큼, 풍부한 임상 경험과 장기 추적 연구 성과를 갖춘 의료진을 찾아 충분히 상담한 뒤 자신에게 맞는 방법을 선택하는 것이 바람직하다.

도움말=온누리스마일안과 김지선 원장