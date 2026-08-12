"상어다!" 해변 아수라장, 295kg 거대 물고기 정체는?

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] "상어가 나타났다!"

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스페인의 한 해변에서 거대한 물고기가 얕은 바다를 헤집고 다니는 모습이 포착되면서 한바탕 소동이 벌어졌다.

멀리서 물고기를 본 한 관광객은 상어라고 생각해 필사적으로 해변을 향해 달아났지만, 알고 보니 사람들을 놀라게 한 물고기의 정체는 무게가 약 295㎏에 달하는 거대한 참치였다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 최근 스페인 마르베야의 골든마일에 위치한 안콘 비치에서 거대한 물고기가 해안 가까이까지 접근하는 모습이 영상에 담겼다.

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영상 속 물고기는 커다란 등지느러미를 물 밖으로 드러낸 채 얕은 바다를 헤집고 있었다. 언뜻 보면 상어로 보일 수 있었다.

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실제로 한 관광객은 물속에서 자신을 향해 다가오는 거대한 물고기를 발견한 뒤 황급히 해변 쪽으로 헤엄치기 시작했다.

주변에 있던 사람들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 해당 남성과 함께 뛰어가며 상황을 지켜봤고, 다른 사람들은 오히려 거대한 물고기의 모습을 보기 위해 가까이 다가갔다.

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잠시 후 물고기의 정체가 밝혀지면서 긴박했던 분위기는 놀라움으로 바뀌었다. 상어가 아니라 무려 295kg에 달하는 참치였던 것이다.

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문제는 참치 역시 정상적인 상태가 아니었다는 점이다. 참치는 얕은 물에서 몸을 심하게 뒤틀며 바다 쪽으로 빠져나가려고 했고, 아가미 부위에서 피가 나면서 주변 바닷물이 붉게 물들었다.

현지에서는 이 참치가 어구에 걸렸거나 제트스키와 충돌하는 등 외부 충격으로 다쳤을 가능성이 제기됐다. 다만 정확한 부상 원인은 확인되지 않았다.

해변에 있던 사람들은 선베드와 의자를 이용해 참치가 얕은 물에서 벗어나 더 깊은 곳으로 이동할 수 있도록 밀어줬다. 한순간 해변을 공포에 빠뜨린 거대한 물고기는 그렇게 피서객들의 도움을 받아 다시 깊은 바다로 향했다.

해당 영상을 접한 네티즌들은 "내가 저 남성이었다면 심장마비가 왔을 것", "상어처럼 보이기는 하다", "참치의 부상이 심하지 않기를" 등의 반응을 보였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com